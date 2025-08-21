Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa

Người dân chào đón dòng xe đặc chủng tại Mỹ Đình

Hàng trăm người dân chờ đợi, đứng làm hai hàng ngay lối ra vào khu nhà của trường đua F1. Nhiều người mang theo cả cờ đỏ sao vàng. 16h30, lực lượng cảnh sát bắt đầu cấm đường để cho loạt xe di chuyển ra bên ngoài, tiến về Ba Đình. Mỗi khi có xe khí tài đi qua, người dân lại trầm trồ, vỗ tay hân hoan.

Bà Hoàng Thị Hạnh, 70 tuổi, phường Phú Đô cho biết lần đầu tiên được nhìn thấy những khí tài hiện đại như vậy. Điều đó có nghĩa là đất nước đang ngày càng phát triển. Đứng ngay cạnh, anh Bùi Minh Hải, nói tự hào về dân tộc. "Những ngày này đi đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng khiến lòng tôi lúc nào cũng vui mừng", anh Hải nói.

Ảnh: Phạm Chiểu

Đông đảo người dân đứng hàng giờ phía trước sân vận động chào đón đoàn xe. Ảnh: Phạm Chiểu