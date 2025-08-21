Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa

Sự kiện: 80 năm Quốc khánh 2/9

Khối tên lửa, xe tăng tiến vào quảng trường Ba Đình, dàn pháo lễ ở sân vận động Mỹ Đình cũng sẵn sàng khai hỏa, chuẩn bị cho buổi hợp luyện lúc 20h tối nay.

- 20h hôm nay, buổi hợp luyện đầu tiên diễn ra tại quảng trường Ba Đình.

- Dàn pháo lễ sẽ khai hỏa tại sân vận động Mỹ Đình.

- Thành phần hợp luyện gồm: Hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.

- Từ hơn 13h, các khối bắt đầu di chuyển từ Miếu Môn, Hòa Lạc, trường đua F1 (Hà Nội), Sông Công (Thái Nguyên) về trung tâm Thủ đô.

- Hầu hết tuyến đường trong vành đai 1 Hà Nội đã bị cấm lưu thông.

- Người dân khắp nơi đổ về các tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua từ trưa.
Diễn biến
19h30
Người dân đổ ra đường chụp ảnh cùng xe tăng, tên lửa

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 1

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 2

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 3

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 4

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 5

19h15
Các khối diễu binh di chuyển ra khu vực tập kết

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 6

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 7

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 8

Ảnh: Ngọc Thành

Ảnh: Ngọc Thành

19h00
Quảng trường Ba Đình

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 10

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 11

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 12

Ảnh: Ngọc Thành

Ảnh: Ngọc Thành

18h50
Phương tiện đặc chủng của công an đi qua đường Võ Chí Công

Xe bọc thép đặc chủng trang bị cho Cảnh sát cơ động và Cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ phòng chống khủng bố, giải cứu con tin. Ảnh: Hiếu Lương

Xe bọc thép đặc chủng trang bị cho Cảnh sát cơ động và Cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ phòng chống khủng bố, giải cứu con tin. Ảnh: Hiếu Lương

Xe bán tải được trang bị thêm nhiều tính năng vũ trang và chống bạo động chuyên dụng. Ảnh: Hiếu Lương

Xe bán tải được trang bị thêm nhiều tính năng vũ trang và chống bạo động chuyên dụng. Ảnh: Hiếu Lương

Xe bọc thép Guardian Tactical 4x4 của lực lượng cảnh sát cơ động. Ảnh: Hiếu Lương

Xe bọc thép Guardian Tactical 4x4 của lực lượng cảnh sát cơ động. Ảnh: Hiếu Lương

Xe tác chiến cứu hộ đa năng dùng nâng kéo các xe vượt chướng ngại vật, ngoài phục vụ chiến đấu có thể dùng cứu nạn. Ảnh: Hiếu Lương

Xe tác chiến cứu hộ đa năng dùng nâng kéo các xe vượt chướng ngại vật, ngoài phục vụ chiến đấu có thể dùng cứu nạn. Ảnh: Hiếu Lương

Môtô hộ tống trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao. Ảnh: Hiếu Lương

Môtô hộ tống trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao. Ảnh: Hiếu Lương

18h35
Dàn pháo lễ sẵn sàng cho buổi hợp luyện

Dàn pháo lễ được tập kết trên đường Lê Quang Đạo, trước sân vận động Mỹ Đình. 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa trong buổi tổng hợp luyện, diễu binh, diễu hành.

Lực lượng pháo lễ đang tập luyện tích cực cho buổi hợp luyện. Ảnh: Phạm Chiểu

Lực lượng pháo lễ đang tập luyện tích cực cho buổi hợp luyện. Ảnh: Phạm Chiểu

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 20

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 21

Các chiến sĩ giúp nhau chỉnh đốn trang phục. Ảnh: Phạm Chiểu

Các chiến sĩ giúp nhau chỉnh đốn trang phục. Ảnh: Phạm Chiểu

18h30
Tên lửa, xe tăng chuẩn bị vào quảng trường Ba Đình

Ảnh: Phạm Dự

Ảnh: Phạm Dự

Ảnh: Phạm Dự

Ảnh: Phạm Dự

Ảnh: Phạm Dự

Ảnh: Phạm Dự

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 26

Ảnh: Phạm Dự

Ảnh: Phạm Dự

Hàng trăm xe tăng, tên lửa, thiết giáp xếp hàng dài trên đường Thanh Niên, chuẩn bị vào quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Dự

Hàng trăm xe tăng, tên lửa, thiết giáp xếp hàng dài trên đường Thanh Niên, chuẩn bị vào quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Dự

18h15
Người dân chào đón đoàn xe quân sự, công an qua đường Võ Chí Công

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 29

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 30

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 31

Ảnh: Hiếu Lương

Ảnh: Hiếu Lương

18h15
Ôtô, xe máy đặc chủng của Công an di chuyển đến vị trí tập kết

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 33

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 34

Ảnh: Hiếu Lương

Ảnh: Hiếu Lương

18h10
Xe đặc chủng, tên lửa, pháo, UAV đi qua đường Võ Chí Công

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 36

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 37

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 38

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 39

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 40

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 41

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 42

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 43

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 44

Ảnh: Hiếu Lương

Ảnh: Hiếu Lương

18h05
Các khối quân đội luyện tập trước quảng trường Ba Đình

Video: Lộc Chung

18h00
Chiến sĩ hát bài Bác đang cùng chúng cháu hành quân

Video: Thanh Hằng

18h00
Chiến sĩ gặp gỡ người thân, người hâm mộ

Anh Nguyễn Văn Sáng, chiến sĩ pháo binh, tranh thủ ít phút gặp vợ con sau gần 5 tháng xa nhà. Chị Đỗ Thu Huyền, vợ anh, cho biết cho con trai gần một tuổi từ quê nhà Hải Phòng lên Thủ đô đón bố lúc 9h sáng nay. "Dù chỉ được gặp ít phút ngắn ngủi, cả nhà tôi rất vui", chị nói. Ảnh: Thanh Hằng

Anh Nguyễn Văn Sáng, chiến sĩ pháo binh, tranh thủ ít phút gặp vợ con sau gần 5 tháng xa nhà. Chị Đỗ Thu Huyền, vợ anh, cho biết cho con trai gần một tuổi từ quê nhà Hải Phòng lên Thủ đô đón bố lúc 9h sáng nay. "Dù chỉ được gặp ít phút ngắn ngủi, cả nhà tôi rất vui", chị nói. Ảnh: Thanh Hằng

Ảnh: Thanh Hằng

Ảnh: Thanh Hằng

Ảnh: Thanh Hằng

Ảnh: Thanh Hằng

Ảnh: Thanh Hằng

Ảnh: Thanh Hằng

17h50
Người dân giao lưu với chiến sĩ lái xe tăng, thiết giáp trên đường Thanh Niên

Ảnh: Phạm Dự

Ảnh: Phạm Dự

Ảnh: Phạm Dự

Ảnh: Phạm Dự

Ảnh: Phạm Dự

Ảnh: Phạm Dự

Ảnh: Phạm Dự

Ảnh: Phạm Dự

Ảnh: Phạm Dự

Ảnh: Phạm Dự

17h45
Đoàn quân nhân Nga đi trên đường phố Hà Nội

Đoàn quân nhân Nga đi qua đường Phan Đình Phùng đoạn giao Mai Xuân Thưởng lúc 17h45. Người dân reo hò và vẫy cờ chào mừng các chiến sĩ.

Người dân chào đón đoàn Nga tham gia hợp luyện tối nay. Video: Thanh Hằng

17h45
Người dân chào đón dòng xe đặc chủng tại Mỹ Đình

Hàng trăm người dân chờ đợi, đứng làm hai hàng ngay lối ra vào khu nhà của trường đua F1. Nhiều người mang theo cả cờ đỏ sao vàng. 16h30, lực lượng cảnh sát bắt đầu cấm đường để cho loạt xe di chuyển ra bên ngoài, tiến về Ba Đình. Mỗi khi có xe khí tài đi qua, người dân lại trầm trồ, vỗ tay hân hoan.

Bà Hoàng Thị Hạnh, 70 tuổi, phường Phú Đô cho biết lần đầu tiên được nhìn thấy những khí tài hiện đại như vậy. Điều đó có nghĩa là đất nước đang ngày càng phát triển. Đứng ngay cạnh, anh Bùi Minh Hải, nói tự hào về dân tộc. "Những ngày này đi đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng khiến lòng tôi lúc nào cũng vui mừng", anh Hải nói.

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 55

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 56

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 57

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 58

Ảnh: Phạm Chiểu

Ảnh: Phạm Chiểu

Đông đảo người dân đứng hàng giờ phía trước sân vận động chào đón đoàn xe. Ảnh: Phạm Chiểu

Đông đảo người dân đứng hàng giờ phía trước sân vận động chào đón đoàn xe. Ảnh: Phạm Chiểu

17h30
Người dân chụp hình với dàn khí tài

Video: Anh Phú

17h30
Khối Tên lửa về quảng trường Ba Đình

Khối tên lửa đạn đạo, tên lửa đối đất, xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng rời đường đua F1 Mỹ Đình về quảng trường Ba Đình. Hai bên đường, hàng trăm người dân đứng reo hò mỗi khi có xe khí tài đi qua.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E tiến vào trung tâm thành phố. Ảnh: Phạm Chiểu

Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E tiến vào trung tâm thành phố. Ảnh: Phạm Chiểu

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT của khối xe pháo Quân chủng Phòng không Không quân. Ảnh: Phạm Chiểu

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT của khối xe pháo Quân chủng Phòng không Không quân. Ảnh: Phạm Chiểu

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 63

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 64

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 65

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 66

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 67

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 68

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 69

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 70

Ảnh: Phạm Chiểu

Ảnh: Phạm Chiểu

17h25
Khối công an từ đường Thụy Khuê ra Thanh Niên tập kết

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 72

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 73

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 74

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 75

Ảnh: Thanh Hằng

Ảnh: Thanh Hằng

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 77

Hải Nam, 6 tuổi, đập tay với các chiến sĩ khối phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khi họ từ đường Thụy Khuê ra tập kết ở ngã tư đường Thanh Niên. Chị Bùi Thị Huệ, mẹ Nam, cho biết hai mẹ con ở thị xã Sơn Tây cũ, xuất phát từ 14h xuống nội thành xem hợp luyện. "Nam rất thích các chú lính cứu hỏa, nên gặp được các chú bé rất vui", chị Huệ nói. Ảnh: Thanh Hằng

17h15
Xe thiết giáp đi qua đường Thanh Niên

Xe thiết giáp chống khủng bố XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo. Ảnh: Hương Linh

Xe thiết giáp chống khủng bố XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo. Ảnh: Hương Linh

Xe chiến đấu bộ binh bọc thép XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam thiết kế và chế tạo. Ảnh: Hương Linh

Xe chiến đấu bộ binh bọc thép XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam thiết kế và chế tạo. Ảnh: Hương Linh

Xe chỉ huy thông tin PR-DM-60-PU do Việt Nam nghiên cứu, cải tiến. Ảnh: Hương Linh

Xe chỉ huy thông tin PR-DM-60-PU do Việt Nam nghiên cứu, cải tiến. Ảnh: Hương Linh

17h15
Khối quần chúng tập luyện

13 khối quần chúng tập trung tại phố Quán Thánh chuẩn bị cho buổi hợp luyện. Ảnh: Gia Chính

13 khối quần chúng tập trung tại phố Quán Thánh chuẩn bị cho buổi hợp luyện. Ảnh: Gia Chính

17h10
Khối xe tăng tiến vào quảng trường Ba Đình

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 82

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 83

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 84

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 85

Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa - 86

Ảnh: Phạm Dự

Ảnh: Phạm Dự

Video: Anh Phú

16h55
Khối nữ quân nhạc tập luyện

Khối nữ quân nhạc tập luyện trên đường Thụy Khuê. Video. Thanh Hằng

16h50
Xe đặc chủng bắt đầu tập kết 

Xe đặc chủng của lực lượng công an chờ vào nơi tập kết đầu đường Hùng Vương. Ảnh: Hồng Chiêu

Xe đặc chủng của lực lượng công an chờ vào nơi tập kết đầu đường Hùng Vương. Ảnh: Hồng Chiêu

16h40
Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra xe, khí tài trước giờ hợp luyện

Một số loại xe tăng, pháo tự hành, xe chiến đấu bộ binh của quân đội được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi hợp luyện. Ảnh: Thanh Tú

Một số loại xe tăng, pháo tự hành, xe chiến đấu bộ binh của quân đội được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi hợp luyện. Ảnh: Thanh Tú

Ảnh: Thanh Tú

Ảnh: Thanh Tú

Ảnh: Thanh Tú

Ảnh: Thanh Tú

16h30
Các lực lượng bắt đầu luyện tập trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử luyện tập trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Thành

Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử luyện tập trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Thành

Khối Sĩ quan Bộ đội Biên phòng và Sĩ quan Hải quân luyện tập. Ảnh: Ngọc Thành

Khối Sĩ quan Bộ đội Biên phòng và Sĩ quan Hải quân luyện tập. Ảnh: Ngọc Thành

Khối văn nghệ chào mừng cũng bắt đầu luyện tập chuẩn bị cho buổi hợp luyện. Ảnh: Ngọc Thành

Khối văn nghệ chào mừng cũng bắt đầu luyện tập chuẩn bị cho buổi hợp luyện. Ảnh: Ngọc Thành

16h30
Người dân hát cổ vũ các khối diễu binh

Trên các tuyến phố gần quảng trường Ba Đình, rất đông người dân tập trung cổ vũ, hát, reo hò khi các khối quân, dân đi qua.

Video: Hoàng Phương

Video: Hoàng Phương

Tại đầu Hùng Vương giao với Quán Thánh, người dân trèo lên thùng xe tải lấy điểm cao xem tổng hợp luyện. Video: Hoàng Phương

16h20
Các khối sĩ quan bắt đầu tập trung

Khối sĩ quan Phòng không Không quân đi qua ngã tư Hùng Vương - Phan Đình Phùng để vào nơi tập kết.

Khối sĩ quan Phòng không Không quân. Video: Hoàng Phương

 Rất đông người dân hai bên đường cổ vũ. Video: Hoàng Phương

16h15
Các khối diễu binh của quân đội bắt đầu vào vị trí