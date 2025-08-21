Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa
Khối tên lửa, xe tăng tiến vào quảng trường Ba Đình, dàn pháo lễ ở sân vận động Mỹ Đình cũng sẵn sàng khai hỏa, chuẩn bị cho buổi hợp luyện lúc 20h tối nay.
- 20h hôm nay, buổi hợp luyện đầu tiên diễn ra tại quảng trường Ba Đình.
- Dàn pháo lễ sẽ khai hỏa tại sân vận động Mỹ Đình.
- Thành phần hợp luyện gồm: Hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.
- Từ hơn 13h, các khối bắt đầu di chuyển từ Miếu Môn, Hòa Lạc, trường đua F1 (Hà Nội), Sông Công (Thái Nguyên) về trung tâm Thủ đô.
- Hầu hết tuyến đường trong vành đai 1 Hà Nội đã bị cấm lưu thông.
- Người dân khắp nơi đổ về các tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua từ trưa.
Ảnh: Ngọc Thành
Ảnh: Ngọc Thành
Xe bọc thép đặc chủng trang bị cho Cảnh sát cơ động và Cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ phòng chống khủng bố, giải cứu con tin. Ảnh: Hiếu Lương
Xe bán tải được trang bị thêm nhiều tính năng vũ trang và chống bạo động chuyên dụng. Ảnh: Hiếu Lương
Xe bọc thép Guardian Tactical 4x4 của lực lượng cảnh sát cơ động. Ảnh: Hiếu Lương
Xe tác chiến cứu hộ đa năng dùng nâng kéo các xe vượt chướng ngại vật, ngoài phục vụ chiến đấu có thể dùng cứu nạn. Ảnh: Hiếu Lương
Môtô hộ tống trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao. Ảnh: Hiếu Lương
Dàn pháo lễ được tập kết trên đường Lê Quang Đạo, trước sân vận động Mỹ Đình. 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa trong buổi tổng hợp luyện, diễu binh, diễu hành.
Lực lượng pháo lễ đang tập luyện tích cực cho buổi hợp luyện. Ảnh: Phạm Chiểu
Các chiến sĩ giúp nhau chỉnh đốn trang phục. Ảnh: Phạm Chiểu
Ảnh: Phạm Dự
Ảnh: Phạm Dự
Ảnh: Phạm Dự
Ảnh: Phạm Dự
Hàng trăm xe tăng, tên lửa, thiết giáp xếp hàng dài trên đường Thanh Niên, chuẩn bị vào quảng trường Ba Đình. Ảnh: Phạm Dự
Ảnh: Hiếu Lương
Ảnh: Hiếu Lương
Ảnh: Hiếu Lương
Video: Lộc Chung
Video: Thanh Hằng
Anh Nguyễn Văn Sáng, chiến sĩ pháo binh, tranh thủ ít phút gặp vợ con sau gần 5 tháng xa nhà. Chị Đỗ Thu Huyền, vợ anh, cho biết cho con trai gần một tuổi từ quê nhà Hải Phòng lên Thủ đô đón bố lúc 9h sáng nay. "Dù chỉ được gặp ít phút ngắn ngủi, cả nhà tôi rất vui", chị nói. Ảnh: Thanh Hằng
Ảnh: Thanh Hằng
Ảnh: Thanh Hằng
Ảnh: Thanh Hằng
Ảnh: Phạm Dự
Ảnh: Phạm Dự
Ảnh: Phạm Dự
Ảnh: Phạm Dự
Ảnh: Phạm Dự
Đoàn quân nhân Nga đi qua đường Phan Đình Phùng đoạn giao Mai Xuân Thưởng lúc 17h45. Người dân reo hò và vẫy cờ chào mừng các chiến sĩ.
Người dân chào đón đoàn Nga tham gia hợp luyện tối nay. Video: Thanh Hằng
Hàng trăm người dân chờ đợi, đứng làm hai hàng ngay lối ra vào khu nhà của trường đua F1. Nhiều người mang theo cả cờ đỏ sao vàng. 16h30, lực lượng cảnh sát bắt đầu cấm đường để cho loạt xe di chuyển ra bên ngoài, tiến về Ba Đình. Mỗi khi có xe khí tài đi qua, người dân lại trầm trồ, vỗ tay hân hoan.
Bà Hoàng Thị Hạnh, 70 tuổi, phường Phú Đô cho biết lần đầu tiên được nhìn thấy những khí tài hiện đại như vậy. Điều đó có nghĩa là đất nước đang ngày càng phát triển. Đứng ngay cạnh, anh Bùi Minh Hải, nói tự hào về dân tộc. "Những ngày này đi đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng khiến lòng tôi lúc nào cũng vui mừng", anh Hải nói.
Ảnh: Phạm Chiểu
Đông đảo người dân đứng hàng giờ phía trước sân vận động chào đón đoàn xe. Ảnh: Phạm Chiểu
Video: Anh Phú
Khối tên lửa đạn đạo, tên lửa đối đất, xe pháo quân sự bánh lốp, xe đặc chủng rời đường đua F1 Mỹ Đình về quảng trường Ba Đình. Hai bên đường, hàng trăm người dân đứng reo hò mỗi khi có xe khí tài đi qua.
Tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B với tên lửa đối đất R-17E tiến vào trung tâm thành phố. Ảnh: Phạm Chiểu
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT của khối xe pháo Quân chủng Phòng không Không quân. Ảnh: Phạm Chiểu
Ảnh: Phạm Chiểu
Ảnh: Thanh Hằng
Hải Nam, 6 tuổi, đập tay với các chiến sĩ khối phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khi họ từ đường Thụy Khuê ra tập kết ở ngã tư đường Thanh Niên. Chị Bùi Thị Huệ, mẹ Nam, cho biết hai mẹ con ở thị xã Sơn Tây cũ, xuất phát từ 14h xuống nội thành xem hợp luyện. "Nam rất thích các chú lính cứu hỏa, nên gặp được các chú bé rất vui", chị Huệ nói. Ảnh: Thanh Hằng
Xe thiết giáp chống khủng bố XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo. Ảnh: Hương Linh
Xe chiến đấu bộ binh bọc thép XCB-01 do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam thiết kế và chế tạo. Ảnh: Hương Linh
Xe chỉ huy thông tin PR-DM-60-PU do Việt Nam nghiên cứu, cải tiến. Ảnh: Hương Linh
13 khối quần chúng tập trung tại phố Quán Thánh chuẩn bị cho buổi hợp luyện. Ảnh: Gia Chính
Ảnh: Phạm Dự
Video: Anh Phú
Khối nữ quân nhạc tập luyện trên đường Thụy Khuê. Video. Thanh Hằng
Xe đặc chủng của lực lượng công an chờ vào nơi tập kết đầu đường Hùng Vương. Ảnh: Hồng Chiêu
Một số loại xe tăng, pháo tự hành, xe chiến đấu bộ binh của quân đội được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi hợp luyện. Ảnh: Thanh Tú
Ảnh: Thanh Tú
Ảnh: Thanh Tú
Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử luyện tập trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Thành
Khối Sĩ quan Bộ đội Biên phòng và Sĩ quan Hải quân luyện tập. Ảnh: Ngọc Thành
Khối văn nghệ chào mừng cũng bắt đầu luyện tập chuẩn bị cho buổi hợp luyện. Ảnh: Ngọc Thành
Trên các tuyến phố gần quảng trường Ba Đình, rất đông người dân tập trung cổ vũ, hát, reo hò khi các khối quân, dân đi qua.
Video: Hoàng Phương
Video: Hoàng Phương
Tại đầu Hùng Vương giao với Quán Thánh, người dân trèo lên thùng xe tải lấy điểm cao xem tổng hợp luyện. Video: Hoàng Phương
Khối sĩ quan Phòng không Không quân đi qua ngã tư Hùng Vương - Phan Đình Phùng để vào nơi tập kết.
Khối sĩ quan Phòng không Không quân. Video: Hoàng Phương
Rất đông người dân hai bên đường cổ vũ. Video: Hoàng Phương