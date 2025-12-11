Xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia: Hơn nửa triệu người sơ tán

Phát biểu tại một sự kiện ở bang Pennsylvania tối 9-12 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định sẽ liên hệ với các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia trong nỗ lực chấm dứt giao tranh và cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn mà ông đã làm trung gian hồi tháng 7.

Trước đó, vào tháng 10, ông Donald Trump đã dự lễ ký kết Hiệp định Kuala Lumpur - văn kiện phác thảo lộ trình hòa bình cũng như các thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với cả hai nước. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng ra tuyên bố kêu gọi hai nước "ngay lập tức chấm dứt các hành động thù địch, bảo vệ dân thường và trở lại các biện pháp giảm leo thang".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Singapore ngày 10-12 bày tỏ lo ngại về diễn biến dọc biên giới Thái Lan - Campuchia và kêu gọi hai nước kiềm chế, giải quyết khác biệt thông qua đối thoại, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của bước đi như thế đối với mối quan hệ lâu dài giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Singapore cũng khuyến cáo công dân nước này hoãn mọi chuyến đi đến các khu vực xung đột ở vùng biên giới Thái Lan - Campuchia.

Người dân đi sơ tán tại tỉnh Surin - Thái Lan hôm 10-12 sau khi xung đột xảy ra tại biên giới với Campuchia. Ảnh: AP

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Campuchia và Thái Lan kiềm chế, không để tình hình biên giới leo thang thêm. Người phát ngôn của bộ này cho biết Bắc Kinh "sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc xoa dịu căng thẳng và hạ nhiệt tình hình theo cách riêng của mình".

Căng thẳng bùng phát trở lại vào ngày 8-12, với các vụ giao tranh được báo cáo tại 5 điểm dọc biên giới Thái Lan - Campuchia. Quân đội Thái Lan cho biết họ đã bị tấn công và cáo buộc Campuchia triển khai vũ khí hạng nặng gần các khu vực dân cư. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định họ vẫn tuân thủ lệnh ngừng bắn bất chấp "những hành vi khiêu khích liên tiếp".

Hơn nửa triệu người dân ở hai nước đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới sau khi giao tranh bùng phát. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Surasant Kongsiri ngày 10-12, hơn 400.000 người đã được di tản khỏi 7 tỉnh biên giới và chuyển đến các nơi trú ẩn. Ngoài ra, hơn 700 trường học đóng cửa. Trong khi đó, giới chức Campuchia cho biết hơn 101.000 người tại 5 tỉnh đã được di tản đến các nơi trú ẩn an toàn và nhà người thân, tính đến tối 9-12.