Phạt nguội từ camera AI, khi nào nhận được thông báo?

Cách đơn giản nhất để tra cứu phạt nguội là người dân cài đặt ứng dụng VNeTraffic. Đây là phần mềm được Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phát triển với nhiều tính năng thiết thực.

VNeTraffic có nhiều mức định danh, khi cài đặt, người dân muốn sử dụng tất cả các tính năng cần phải nâng định danh lên mức 2.

Cụ thể, người dân có thể đăng nhập VNeTraffic thông qua VNeID. Nếu đã có định danh mức 2 ở VNeID thì ứng dụng VNeTraffic sẽ tự động cập nhật định danh mức 2.

Tại đây, người dân có thể tra cứu phạt nguội, ứng dụng còn cập nhật rất nhiều thông tin liên quan đến các phương tiện mà người dân đã mua bán, trao đổi từ rất lâu nhưng chưa làm thủ tục sang tên, đổi chủ.

Không ít người, khi cài đặt và sử dụng VNeTraffic mới biết mình bị xử phạt về lỗi không làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số cho xe đã bán từ nhiều năm trước.

Liên quan đến vấn đề phạt nguội, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, với các camera sử dụng AI sẽ truyền tín hiệu về Trung tâm dữ liệu và giám sát. Trung tâm này hoạt động 24/7. Cục Cảnh sát giao thông và cảnh sát giao thông các địa phương sẽ có đội nghiệp vụ ứng trực tại đây.

Hệ thống camera AI được lắp đặt tại ngã từ Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu (Hà Nội). Ảnh: T.Sơn

Khi phát hiện xe vi phạm, kể cả xe máy, cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra trong dữ liệu đăng ký xe và gửi thông báo tới chủ xe thông qua VNeID, VNeTraffic hoặc thông qua công an xã.

Đáng chú ý cảnh sát giao thông sẽ gửi thông báo vi phạm cho chủ xe trong 2 giờ, trong đó nêu rõ thời gian và hành vi vi phạm.

Như vậy, với các ứng dụng như VNeTraffic, người dân có thể tiếp cận và biết được các thông tin vi phạm của phương tiện do mình làm chủ trong thời gian rất sớm.

Dự kiến, từ ngày 10/12 Hà Nội sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera cùng đèn tín hiệu trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội hệ thống này không chỉ phục vụ xử lý vi phạm qua hình ảnh mà còn tự động phát hiện vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định; cảnh báo ùn tắc; nhận diện phương tiện thuộc diện theo dõi và cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy lưu lượng.

Việc này giúp giảm lực lượng phải điều tiết trực tiếp và tăng độ chính xác, minh bạch trong quản lý.

Toàn bộ quy trình xử phạt qua camera sẽ thực hiện trên môi trường điện tử, qua đó giảm 7 thủ tục so với quy trình thủ công.