Thái Lan – Campuchia cập nhật diễn biến xung đột biên giới

Theo Khmer Times, tướng Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, hôm 11-12 tuyên bố rằng phía Thái Lan tiếp tục thực hiện hành động tấn công chống lại toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia. Bà cáo buộc Thái Lan sử dụng lực lượng quân sự và vũ khí hạng nặng, cũng như triển khai một số lượng lớn binh sĩ xâm phạm lãnh thổ Campuchia.

Theo người phát ngôn này, phía Thái Lan vào sáng 11-12 nổ súng vào Quân khu 4 và Quân khu 5 của Campuchia.

Hành động này tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn và Tuyên bố chung về Hiệp định Hòa bình Campuchia - Thái Lan mà hai bên đã ký kết vào tháng 10 vừa qua.

Tàu chiến HTMS "Thepa" (525) của Hải quân Hoàng gia Thái Lan nổ súng ở Vịnh Thái Lan để hỗ trợ lực lượng thủy quân lục chiến tấn công các mục tiêu quân sự của Campuchia. Ảnh: Facebook của quân đội Thái Lan

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng nói thêm vào lúc 7 giờ 52 phút, quân đội Thái Lan tiếp tục nã pháo vào khu vực làng Prey Chan, xã O Bei Choan, huyện O Chrov, tỉnh Banteay Meanchey, một ngôi làng đang có dân thường sinh sống.

Trong khi đó, theo Bangkok Post hôm 11-12, quân đội Thái Lan khẳng định ưu tiên của các hoạt động biên giới chống lại lực lượng Campuchia là bảo vệ dân thường và chủ quyền quốc gia.

Tướng Prapas Sornchaidee, Giám đốc Trung tâm Báo chí Liên hợp về Tình hình biên giới Thái Lan – Campuchia, tuyên bố: "Mọi hoạt động đều được tiến hành tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế, dựa trên các nguyên tắc về sự cần thiết quân sự, tính tương xứng và sự phân biệt rạch ròi giữa các cơ sở quân sự và dân thường".

Ông cho biết xung đột dọc biên giới Thái Lan - Campuchia đã ảnh hưởng đến người dân tại nhiều khu vực thuộc phạm vi quản lý của Quân khu 1, Quân khu 2 và Bộ Tư lệnh Phòng vệ Biên giới Chanthaburi-Trat.

Nhiều khu dân cư đã bị hư hại, người dân buộc phải di dời đến các nơi trú ẩn tạm thời và nhiều trường học phải đóng cửa.