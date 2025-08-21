Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chi tiết 7 hướng đi của khối diễu binh, xe pháo trên các tuyến phố Hà Nội

Sự kiện: 80 năm Quốc khánh 2/9
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành, xe pháo sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố ở Hà Nội.

20h hôm nay (21/8) và ngày 24/8 sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện các lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành ở Quảng Trường Ba Đình.

Tiếp đó buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễn ra tối 27/8 và tổng duyệt sáng 30/8. Địa điểm chính ở khu vực Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tuyến phố Hùng Vương, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ và vùng phụ cận.

Lực lượng diễu binh, diễu hành sau khi qua lễ đài, các khối sẽ di chuyển theo lộ trình:

Chi tiết 7 hướng đi của khối diễu binh, xe pháo trên các tuyến phố Hà Nội - 1

Công bố kịch bản Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành sáng 2/9
Công bố kịch bản Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành sáng 2/9

Chương trình diễu binh, diễu hành sáng 2/9 gồm không quân bay chào mừng, diễu binh diễu hành các khối theo thứ tự diễu hành của các khối nghi trượng,...

Bấm xem >>

-21/08/2025 08:41 AM (GMT+7)
