Anh lần đầu thừa nhận triển khai lính dù tới Ukraine

Binh sĩ Anh diễn tập nhảy dù từ máy bay ở Ukraine vào năm 2020. Ảnh: Sky News.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, hạ sĩ Hooley thiệt mạng trong “một tai nạn thương tâm” khi đang quan sát lực lượng Ukraine thử nghiệm hệ thống phòng thủ mới “ở vị trí cách xa tiền tuyến”. Hãng tin BBC cho biết, sự cố không xuất phát từ hỏa lực đối phương. The Telegraph dẫn nguồn quốc phòng nói đây là trường hợp tử vong đầu tiên của quân nhân Anh được xác nhận chính thức tại Ukraine.

Năm ngoái, Anh từng thừa nhận “một số lượng nhỏ nhân sự” đang làm nhiệm vụ hỗ trợ tại Ukraine. London là một trong những bên cung cấp vũ khí lớn cho Kiev. Hơn 56.000 binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện trong khuôn khổ chiến dịch Interflex do Anh dẫn dắt.

Báo Anh Telegraph cho biết, từ năm 2022 đến nay đã có ít nhất 40 công dân Anh thiệt mạng khi chiến đấu cho phía Ukraine.

Moscow nhiều lần khẳng định việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí và huấn luyện cho Kiev khiến họ trở thành bên tham gia xung đột trên thực tế. Nga nói sẽ coi mọi binh sĩ nước ngoài xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine là mục tiêu hợp lệ.