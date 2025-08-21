Xem diễu binh, diễu hành Lễ Quốc khánh 2/9: Kinh nghiệm chọn chỗ, bí quyết giữ sức khỏe

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025) đang đến gần, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Để thưởng thức trọn vẹn không khí hào hùng của buổi lễ, việc chuẩn bị kỹ lưỡng là cần thiết.

Kinh nghiệm chọn chỗ, mang vật dụng cần thiết khi đi xem diễu binh, diễu hành

Với kinh nghiệm tham gia các Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, anh Tào Đạt, 25 tuổi (sống tại Hà Nội) chia sẻ những kinh nghiệm thực tế giúp mọi người có một ngày xem diễu binh đáng nhớ.

Trước hết, cần đến sớm để chọn được vị trí quan sát thuận lợi. Các tuyến đường tổ chức diễu binh thường chật kín người, nếu đến muộn, người xem có thể phải đứng xa hoặc bị hạn chế tầm nhìn. Chuẩn bị trước lộ trình đi lại, tìm hiểu khu vực được phép đứng xem cũng giúp tránh ùn tắc, chen lấn.

Theo anh Đạt nên đi sớm để chọn vị trí ngồi đầu, ngồi từ hàng thứ tư, thứ năm trở đi, tầm nhìn sẽ rất hạn chế. Khi đoàn đi qua, mọi người phía trước sẽ đồng loạt đứng dậy, giơ điện thoại lên quay phim, chụp ảnh, gần như che khuất toàn bộ phía trước. Tuy nhiên nếu gặp các bác cựu chiến binh, người lớn tuổi, hãy vui vẻ nhường họ vị trí đẹp hơn.

Anh Đạt đến sớm để chọn vị trí thuận lợi để xem Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng ngày 30/4. Ảnh: NVCC.

Tiếp đó, nên mang theo những vật dụng cần thiết như mũ, áo chống nắng, nước uống hoặc quạt tay, vì thời tiết đầu tháng 9 thường nắng gắt. Với những gia đình có trẻ nhỏ, cần chú ý hơn đến việc che nắng, mang theo đồ ăn nhẹ và giữ an toàn cho các em trong đám đông.

Ngoài ra, mỗi người cần tuân thủ quy định chung, không xô đẩy, chen lấn hay trèo lên cây, cột điện để quan sát, vừa mất mỹ quan vừa nguy hiểm. Khi theo dõi, chúng ta nên giữ thái độ trang nghiêm, thể hiện sự tôn trọng với buổi lễ, đồng thời nhắc nhở nhau giữ vệ sinh, không xả rác bừa bãi.

Nghiêm trang khi hát Quốc gia, trân trọng Quốc kỳ, giữ vệ sinh chung

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không chỉ là một sự kiện trọng đại mà còn là dịp để thể hiện niềm tự hào dân tộc. Việc nghiêm trang khi hát Quốc ca, gìn giữ lá cờ Tổ quốc không chỉ thể hiện lòng tôn kính, mà còn là cách thể hiện tinh thần dân tộc. Đồng thời, hành động này cũng giúp bạn bè quốc tế nhận thấy người Việt Nam trân trọng Quốc ca, thể hiện lòng yêu nước và tạo nên không khí trang trọng cho buổi lễ. Đặc biệt, khi các chiến sĩ đang diễu hành, mọi người cần cổ vũ một cách lịch sự, không la hét ồn ào hay có những hành động thiếu tôn trọng, câu từ khiếm nhã, thiếu chuẩn mực.

Khi các chiến sĩ đang diễu hành, mọi người cần cổ vũ một cách lịch sự, không la hét ồn ào hay có những hành động thiếu tôn trọng, câu từ khiếm nhã, thiếu chuẩn mực. Ảnh: Tuấn Anh.

Việc giữ gìn vệ sinh chung trong những ngày trọng đại không chỉ là hành động tốt đẹp mà còn góp phần lan tỏa thông điệp ý thức bảo vệ môi trường đến mọi người, đặc biệt là du khách quốc tế. Mỗi người cần mang theo túi đựng rác và đảm bảo bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần bảo vệ không gian sạch sẽ, đồng thời tạo nên hình ảnh đẹp cho cộng đồng.

Cuối cùng, một tâm thế thoải mái và niềm tự hào dân tộc sẽ khiến trải nghiệm trở nên ý nghĩa hơn. Được trực tiếp chứng kiến đoàn quân hùng dũng bước đi, lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tiếng nhạc quân hành rộn ràng, ai nấy đều thấy lòng mình dâng trào tình yêu Tổ quốc.

Chú ý sức khoẻ khi đi xem lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt – Nga, Bộ Quốc Phòng chia sẻ một số lưu ý bảo vệ sức khỏe khi đi xem lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Bác sĩ Hoàng cho biết, tham gia các sự kiện đông người trong thời tiết nắng nóng dễ gây mất nước do cơ thể tiết nhiều mồ hôi để điều hòa nhiệt độ. Nếu không bù kịp, người xem có thể bị mệt lả, chóng mặt, thậm chí sốc nhiệt nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, cần chú ý uống đủ nước, ưu tiên nước lọc, dung dịch oresol pha đúng hướng dẫn, nước chanh muối, nước thể thao hoặc các loại nước ép trái cây tươi không đường như cam, dưa hấu; cũng có thể dùng nước dừa, nước rau má, diếp cá.

Ngược lại, cần tránh dùng rượu bia, cà phê, trà đặc và nước ngọt có ga vì những loại này làm cơ thể mất nước nhanh hơn. Sau khi đi nắng, không nên uống nước quá lạnh hoặc nhiều đá để hạn chế nguy cơ sốc nhiệt.

Trang phục cũng rất quan trọng: nên chọn quần áo thoáng mát, chất liệu cotton hoặc lanh để thấm hút mồ hôi tốt, tránh các loại vải tổng hợp gây bí bách, khó chịu.

Bác sĩ Hoàng đặc biệt lưu ý đối tượng người cao tuổi: do khả năng điều hòa nhiệt kém hơn, nhiều người có bệnh lý mạn tính (tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp), hoặc đang dùng thuốc ảnh hưởng đến tiết mồ hôi nên dễ bị mất nước mà không nhận biết được. Vì thế, người lớn tuổi nên thăm khám và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi quyết định tham dự. Nếu đi, cần chọn nơi có chỗ ngồi, bóng râm, tránh chen lấn, đi cùng người thân để hỗ trợ khi cần. Bên cạnh đó, nên uống nước định kỳ, ăn nhiều bữa nhỏ, hạn chế muối, mỡ, kiểm soát lượng đường.

Với trẻ em, phụ huynh nên để trẻ ở khu vực rìa đám đông, có bóng râm, thuận tiện di chuyển. Luôn giữ trẻ trong tầm kiểm soát bằng cách nắm tay, dùng xe đẩy hoặc địu; với trẻ nhỏ nên gắn thẻ thông tin liên lạc. Cho trẻ uống nước lọc hoặc nước hoa quả loãng thường xuyên, mang theo đồ ăn quen thuộc, đảm bảo vệ sinh, tránh các loại bánh kẹo ngọt.

Ngoài ra, bác sĩ Hoàng cũng khuyến cáo những nhóm nên cân nhắc ở nhà gồm: người có bệnh mạn tính (tim mạch, hen, tiểu đường, thận), người cao tuổi thể trạng yếu, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, người đang trong tình trạng cấp tính (sốt, tiêu chảy, nôn ói) hoặc mới hồi phục sau say nắng, cũng như người đang sử dụng một số loại thuốc đặc biệt như lợi tiểu, kháng cholinergic, chẹn beta...