Người dân đổ lên phố chờ xem hợp luyện diễu binh

Đông nghịt người tại ngã tư đường Hùng Vương giao với Trần Phú, phường Ba Đình từ trưa 21/8. Nhiều người ngồi trên vỉa hè, thùng xe container để xí chỗ.

Theo kế hoạch, buổi hợp luyện diễu binh diễu hành lần thứ nhất sẽ bắt đầu từ 20h30 tối nay. Các lực lượng từ Miếu Môn, Hòa Lạc (Hà Nội), Thái Nguyên về sẽ tập trung tại quảng trường Ba Đình để hợp luyện, chuẩn bị cho chính lễ diễn ra sáng 2/9.

Bà Nguyễn Thị Lúa, 53 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội cho biết 3h đã xuất phát từ nhà, có mặt tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc 5h để dâng hương tưởng niệm, sau đó chờ xem tổng hợp luyện. Bà Lúa chọn góc đường để chờ đoàn diễu binh đi qua. Ảnh: Tùng Đinh

Một gia đình diện trang phục cờ Tổ quốc chờ xem diễu binh trên đường Hùng Vương. Để chuẩn bị cho buổi hợp luyện, từ 11h30 hôm nay, Công an Hà Nội đã cấm hầu hết tuyến đường lớn trong vành đai 1, cấm tạm thời và hạn chế lưu thông nhiều đường lớn từ vành đai 2 trở ra. Ảnh: Tùng Đinh

Người dân "xí chỗ" vỉa hè góc đường Hùng Vương - Trần Phú, gần quảng trường Ba Đình. Họ mang theo áo mưa, chiếu, nước, đồ ăn để chờ đến tối đoàn diễu binh đi qua. Hà Nội một tuần nay mưa nắng thất thường. Ảnh: Phạm Dự

Bốn người trong gia đình chị Oanh mang theo cơm nắm, bánh, nước lọc, áo mưa để giữ chỗ ở ngã tư đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng, nơi chỉ cách quảng trường Ba Đình chưa đầy một km.

Chị Oanh cho hay ban đầu cả nhà tính chiều mới ra điểm chờ song phương án cấm đường thay đổi, sớm hơn 5,5 tiếng nên chị phải thay đổi kế hoạch để đi sớm hơn. Nhà chị sẽ chờ đến khi hợp luyện xong mới về.

Hai mẹ con tranh thủ diện áo dài chụp ảnh với cờ Tổ quốc trên đường Độc Lập, phường Ba Đình.

Bạn trẻ mang nón lá, sticker chụp hình lưu niệm trên đường. Do cấm đường từ 11h30, người dân muốn tiếp cận gần đoàn diễu binh, diễu hành phải lên phố từ trước đó.

Các tuyến phố cấm hoàn toàn phương tiện lưu thông hôm nay gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây.

Đoàn kỵ binh từ Thái Nguyên qua cầu Nhật Tân vào thành phố lúc 14h10. Cầu này không cấm hoàn toàn phương tiện, chỉ tạm cấm khi có đoàn kỵ binh đi qua.