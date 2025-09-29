Hàng loạt trụ điện, viễn thông gãy đổ sau bão Bualoi

Bấm để lật

Nằm trong tâm bão, Thanh Hóa hứng chịu gió giật dữ dội kèm mưa lớn. Ở xã Hoằng Phú, hàng trăm ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái, nhiều ôtô cuốn trôi, vò nát. Cột viễn thông, đường điện gãy đổ khiến khu vực mất điện, mất sóng trên diện rộng.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, đến sáng 29/9, gần 1,9 triệu khách hàng ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn mất điện do mưa lớn, giao thông chia cắt.

Trụ phát sóng viễn thông bị gãy gập tại thôn Phượng Mao, xã Hoằng Phượng.

Cột điện trước cửa nhà dân ở xã Hoằng Phượng bị gãy đôi, đè sập phần tường và mái sân, xe máy.

Tỉnh Thanh Hóa còn khoảng 337.900 khách hàng bị mất điện, 2.820 trạm biến áp và 65 đường dây trung thế gặp sự cố.

Tủ điện bên đường bị gió bão quật đổ. Tỉnh Thanh Hóa đang mất điện diện rộng, hiện chưa thống kê đầy đủ số khách hàng bị mất điện.

Từ 0h30, bão đổ bộ vào phía bắc tỉnh Quảng Trị gây tê liệt lưới điện ở xã Phú Trạch. Dọc quốc lộ 1 và nhiều tuyến đường, cột điện gãy đổ la liệt, chưa thể thống kê.

Tại Quảng Trị có 228.059 gia đình bị mất điện, hơn 200 cột điện ngã đổ, trong đó khu vực Quảng Trạch và Bố Trạch chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Tại xã Phú Trạch, hai loa truyền thanh được treo trên cột điện để phủ sóng rộng. Khi bão đổ bộ làm cột điện gãy đổ, loa bị móp méo, hư hỏng. Sau bão, hệ thống truyền thanh của xã tê liệt.

Một cột điện ở xã Phú Trạch bị bão làm gãy đôi, phần trên mắc trên một cột điện khác, dây điện giữ lại nên chưa đổ xuống đất.

Cột điện đường kính 20-30 cm gãy phần sát đất, đổ vào tường một ngôi nhà ven đường. Hiện toàn bộ xã Phú Trạch mất điện.

Xã Phú Trạch là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất do bão gây ra đối với tỉnh Quảng Trị.

Sau bão Bualoi, nhiều đường điện cao thế dọc quốc lộ ven biển xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bị đổ gãy nằm ngổn ngang. Trụ điện đổ chiếm 3/4 lòng đường, các cột bên cạnh bị nghiêng ngả làm ảnh hưởng đến giao thông.

Hàng loạt cột điện bị đổ trên cánh đồng, phần thân trơ lõi sắt.

Gió bão giật đổ cây cối, dây điện sà xuống mặt đường tại biển Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh.

Tỉnh Hà Tĩnh tạm thời bị mất điện diện rộng.

Bão Bualoi đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị lúc 0h30, mạnh cấp 11. Đến trưa nay, bão làm 12 người chết, gồm 9 người ở Ninh Bình, 3 người Thanh Hóa, Huế và Đà Nẵng; 17 ngư dân trên ba tàu cá của TP HCM và Gia Lai mất liên lạc.