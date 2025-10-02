Điện lực Hà Tĩnh lên tiếng vụ cột điện bê tông gãy đổ lộ chi tiết gây chú ý

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có những thông tin chính thức liên quan đến cột điện bê tông ly tâm gãy đổ ở Can Lộc và công tác khắc phục sao bão Bualoi.

Thời gian qua, dư luận có ý kiến quan tâm đến chất lượng một số cột điện bê tông ly tâm sử dụng tại Hà Tĩnh. Bởi, khi cột điện gãy đổ do bão Bualoi đã lộ ra phần chi tiết bên trong, gây nhiều tranh luận.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, cột điện gãy đổ này liên quan đến dự án nâng cấp đường dây 35kV và trạm biến áp 35/0,4kV tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Dự án được triển khai từ năm 2013, nghiệm thu kỹ thuật tháng 4/2014 và đóng điện đưa vào vận hành từ tháng 7/2014, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho khu di tích và đời sống nhân dân.

Trong dự án này sử dụng cột bê tông ly tâm do Công ty TNHH Khánh Vinh sản xuất. Sản phẩm được chế tạo theo TCVN 5847:1994, đã được QUACERT cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, cho phép sử dụng dấu chất lượng, và đã được hội đồng kỹ thuật nghiệm thu trước khi lắp đặt.

Theo quy định, tiêu chuẩn không bắt buộc chỉ dùng một loại thép; nhà sản xuất có thể sử dụng các dạng thép khác nhau miễn bảo đảm khả năng chịu lực theo thiết kế.

Cột điện bị gãy do bão Bualoi, làm lộ phần chi tiết bên trong khiến dư luận xôn xao Ảnh: MXH

Điện lực Hà Tĩnh khẳng định: “Trách nhiệm của ngành điện khi mua sắm, tiếp nhận sản phẩm là phải bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam, ví dụ sản phẩm phải đạt chỉ tiêu chịu tải theo thiết kế. Việc lựa chọn công nghệ và loại thép thuộc thẩm quyền của nhà sản xuất; mọi sản phẩm đều phải qua kiểm định độc lập. Nếu không đạt chuẩn, tuyệt đối không được đưa ra thị trường”.

Theo đó, trong quá trình vận hành nhiều năm, công trình hoạt động ổn định.

Vừa qua, bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15, thời gian duy trì trên đất liền kéo dài và được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ miền Trung, gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng, trong đó có hệ thống điện.

Tại một số vị trí, hiện tượng gãy đổ cục bộ đã làm lộ cấu tạo bên trong của cột, tạo cơ sở kỹ thuật để cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá nguyên nhân, đơn vị này cho hay.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động cung cấp hồ sơ cho cơ quan Công an phối hợp kiểm tra, đồng thời làm việc với Công ty TNHH Khánh Vinh để yêu cầu rà soát hồ sơ, kiểm tra, thí nghiệm lại các chỉ tiêu kỹ thuật.

Kết quả kiểm tra hồ sơ chất lượng, tại thời điểm sản xuất năm 2013, cột bê tông ly tâm của Công ty TNHH Khánh Vinh được sản xuất theo Hồ sơ thiết kế định hình Cột điện bê tông cốt cứng ly tâm, thiết kế đã được tổ chức Quacert kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận số SP 246-1.13.16 chứng nhận sản phẩm Cột điện ly tâm cốt cứng phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 5847:1994.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh khẳng định luôn đặt chất lượng và an toàn lên hàng đầu, công khai minh bạch thông tin và kiên quyết xử lý các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, đồng thời nỗ lực từng giờ khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định đời sống, sản xuất, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với ngành điện.