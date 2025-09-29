Nhà cửa đổ sập, tốc mái khi bão Bualoi quét qua

Tại Thanh Hóa, bão Bualoi khiến hàng chục ngôi nhà ở thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang, bị tốc mái, đổ sập. Nhiều mái tôn, ngói đỏ bị hất tung, cột điện dọc đường gãy đổ, người dân bàng hoàng trước thiệt hại. Ảnh: Việt Hoàng.

Hàng trăm căn nhà ở thôn Phú Thượng, Phượng Mao, xã Hoằng Phú bị thổi bay mái, cột điện đổ ngổn ngang.

Ngôi biệt thự xây dựng kiên cố, bị bão vò nát phần mái và tường bao.

Ảnh hưởng bão Bualoi, khoảng 6h sáng 29/9, một trận lốc lớn quét qua ven biển Ninh Bình khiến 6 người tử vong. Chính quyền địa phương cho biết nhiều người bị thương đang được cấp cứu. Nhiều mái tôn trường học bị thổi bay, cột điện đổ gãy, gây hư hỏng nặng cơ sở hạ tầng.

Trong ảnh là cảnh nhà cửa hư hỏng sau giông lốc ở xã Quỹ Nhất, Ninh Bình. Ảnh: Hoa Lư

Sáng 29/9, tại xã Phú Trạch, Quảng Trị - nơi chịu thiệt hại nặng nhất tỉnh sau bão - nhiều ngôi nhà tốc mái, trơ khung.

Mái tôn, ngói vỡ, bảng hiệu và vật dụng trong nhà văng tung tóe, chồng chất, tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

Một cơ sở kinh doanh bên quốc lộ 1 bị bão đánh sập mái tôn rộng hơn 1.000 m2.

Sáng 29/9, tại biển Thiên Cầm và một số xã ven biển Hà Tĩnh, nhiều hàng quán bị tốc mái, gãy khung dù đã được che chắn nhưng vẫn bị gió bão xé toạc.

Người dân trở lại hàng quán sáng nay tại bờ biển ngơ ngác đứng nhìn cửa cuốn, mái tôn bị gió thổi la liệt trên mặt đất.

Các ngôi nhà ven biển dù xây dựng kiên cố, phần mái ngói đều bị hư hỏng, không còn nguyên vẹn sau bão.

Gió giật làm sập một góc mái nhà ăn của bệnh viện tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh .

Bà Trinh Thị Mừng, bật khóc khi căn nhà cấp bốn lợp ngói bị bão tốc mái, nước chảy vào nhà hư hỏng tài sản. “Bão đổ bộ tôi qua nhà con ở, sáng nay về lại nhà mình bị tốc mái, tài sản trong nhà ướt hết", bà nói.

Lúc 3h ngày 29/9, một ngôi nhà ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) bị sập. Hàng xóm và người thân đã đến hỗ trợ thu dọn đồ đạc, vật dụng sinh hoạt trước khi áp thấp nhiệt đới kèm mưa lớn tràn về.

Đến 10h, bão Bualoi đã làm 9 người chết, gồm 6 người ở Ninh Bình, 3 người Thanh Hóa, Huế và Đà Nẵng; 17 ngư dân trên ba tàu cá của TP HCM và Gia Lai mất liên lạc từ hôm qua.