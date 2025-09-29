Cứu nhiều người mắc kẹt trong bão Bualoi ở Thanh Hóa

Sáng 29/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa, rạng sáng 29/9, trận gió lớn bất ngờ làm sập mái ngôi nhà của gia đình ông Lê Văn Lương, ở xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa, khiến ông cùng 3 cháu nhỏ phải chạy đi trú ẩn tạm thời trong căn nhà vệ sinh sau vườn.

Lực lượng chức năng tiếp cận người gặp nạn khi bão Bualoi đổ bộ.

Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Thanh Hóa đã triển khai lực lượng đến hiện trường.

Việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn do mái tôn và vật liệu xây dựng đổ ngổn ngang, có nguy cơ sập tiếp. Các chiến sĩ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, tiếp cận khu vực nhà vệ sinh nơi ông Lương và các cháu đang trú ẩn trong tâm trạng hoảng loạn.

Ông Lương cùng 3 cháu nhỏ được cảnh sát đưa ra ngoài an toàn. Hiện sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định, không có thương tích nghiêm trọng.

Nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng khi bão đổ bộ khiến một số người mắc kẹt.

Lúc 4h30 cùng ngày, Trung tâm 114 nhận được tin báo của người dân xảy ra sập mái tôn nhà dân tại cầu Phú Khê, xã Hoằng Phú.

Thời điểm sập nhà, bên trong có 3-4 người mắc kẹt (trong đó có cả trẻ nhỏ). Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã điều động phương tiện cứu nạn cứu hộ cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, giải cứu an toàn người dân.

Bão số 10 gây thiệt hại lớn cho các tỉnh miền Trung.