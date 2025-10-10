Công an Quảng Trị xác minh vụ chìm 2 tàu cá khiến 9 người chết, mất tích ở sông Gianh

Lực lượng chức năng trục vớt một trong 2 tàu cá TP HCM gặp nạn trôi dạt vào bờ

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đang thụ lý, xác minh vụ việc có dấu hiệu tội phạm "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường thủy" xảy ra tại phường Bắc Gianh, đồng thời phát thông báo truy tìm 5 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu cá do bão số 10 gây ra.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 28-9, do ảnh hưởng của bão số 10 đổ bộ vào đất liền, 2 tàu cá mang số hiệu BV-92756 và BV-92754 của TP HCM đang neo đậu tại khu vực cửa sông Gianh (thuộc TDP Xuân Lộc, phường Bắc Gianh) bất ngờ bị đứt dây neo, trôi dạt và chìm.

Hình ảnh tàu cá BV-92754-TS cùng 5 ngư dân mất tích

Thời điểm xảy ra sự cố, có 13 ngư dân trên 2 tàu cá này. Hậu quả, 4 người được cứu sống, 4 người khác đã tìm thấy thi thể, còn 5 ngư dân đến nay vẫn chưa có tung tích.

Các nạn nhân mất tích gồm: Đặng Xuân Đức (SN 1987, quê Nghệ An), Lê Đức Quân (SN 1997, Thanh Hóa), Phan Thanh Nhân (SN 1991, An Giang), Đoàn Công Thành (SN 2002, Đồng Tháp) và Võ Văn Trải (SN 1979, Quảng Ngãi).

Cả 5 người đều là lao động tự do, làm việc trên tàu cá BV-92754-TS, thân vỏ gỗ màu xanh - đỏ, dài 20,8 m, rộng 5,75 m, cao 2,54 m, công suất 420 mã lực, sử dụng máy hiệu HINO V25C. Phương tiện này cũng bị mất tích cùng các ngư dân trong đêm 28-9.