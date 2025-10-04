Trở lại nơi "Một tiếng gió rít cuốn phăng cả làng"

“Nghe một tiếng rít, rồi cả làng như bị ai bóc vỏ”, ông Nguyễn Lâm Tới, ở thôn Phượng Mao run run nhớ lại. Với người dân nơi đây, ký ức ấy sẽ còn ám ảnh rất lâu, bởi chỉ sau một tiếng gió, cả làng tan hoang, hàng trăm hộ gia đình trắng tay, nhiều người thoát chết trong gang tấc.

Hàng trăm ngôi nhà ở xã Hoằng Giang bị sập, tốc mái, hư hỏng nặng.

Bốn ngày sau khi cơn lốc xoáy dữ dội đi qua, chúng tôi tìm về xã Hoằng Giang. Khung cảnh tiêu điều hiện ra trên từng con đường, từng ngôi nhà. Tuyến đường vào xã vốn đang thi công dở dang, nay lại lấm lem bùn đất. Hai bên đường, những ngôi nhà tốc mái, những cột điện bị bẻ gãy, cây cối ngả nghiêng, lổn nhổn gạch ngói, sắt thép… Người dân vẫn đang tất bật gom nhặt từng tấm tôn, từng khung sắt, vừa thu dọn, vừa gắng gượng trấn an nhau sau biến cố. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cũng dốc toàn lực: máy móc, phương tiện được huy động để khai thông tuyến đường vào làng, giải phóng cây gãy, rác thải, dựng lại những mái nhà tạm cho người dân.

Chị Lê Thị Tuyên (SN 1975), thôn Phượng Mao, chỉ tay về phía gia đình để xe ô tô tránh bão nhưng sau đó bị lốc xoáy cuốn đi xa 300m.

Trong đống đổ nát, câu chuyện về hai chiếc ô tô 7 chỗ bị “vò nát” rồi cuốn văng hàng trăm mét được người dân nhắc lại với vẻ kinh ngạc, nhiều người không khỏi rùng mình. Chị Lê Thị Tuyên (SN 1975), thôn Phượng Mao, chỉ tay về phía ruộng rau muống: “Chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Veloz của con trai tôi mới mua được 1 năm, thế mà rạng sáng ấy, chỉ sau một tiếng gió, cả xe bị hất tung, bay xa hơn 300 mét, nằm bẹp rúm dưới ruộng rau muống”.

Cũng theo chị Tuyên, gia đình đã xem dự báo bão, nhưng nghĩ rằng tâm bão sẽ đổ vào Nghệ An – Hà Tĩnh, nên không mấy cảnh giác. “Cả nhà chỉ kịp nghe kính cửa tầng 1 vỡ toang, lan can tầng 2 đổ ầm ầm. Chạy ra thì không thấy xe đâu nữa. Chỉ biết ôm nhau cầu nguyện qua cơn dữ”, chị thở dài. Không riêng gì gia đình chị Tuyên, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Innova của anh Đặng Minh Dũng (SN 1987) để ngay trước cổng cũng chịu chung số phận. “Xe bị lốc cuốn đi gần 200m, méo mó không còn hình dạng. Nhà cửa tan hoang, vợ con vừa xót của vừa lo lắng cho những ngày sắp tới. Nhìn cảnh xe nát tan mà lòng đau thắt nên tôi đã gọi thợ đến cẩu đi cho khuất mắt, để đó ai cũng hỏi, càng thêm đau lòng”, anh Dũng buồn bã.

Chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Veloz bị gió cuốn 300m, bẹp rúm dưới ruộng rau muống.

Anh Nguyễn Văn Huynh, chủ một cửa hàng điện máy ở thôn Phượng Mao, đang nhặt nhạnh từng mảnh vỡ còn sót lại của các thiết bị hư hỏng. Giọng anh nghẹn lại: “Khoảng 4h sáng, cả cửa hàng bị san phẳng. Tivi, tủ lạnh, điều hoà, quạt trần… trị giá cả tỷ đồng theo gió đi hết. Giờ sót lại được cái gì thì cũng ướt mưa, méo mó không thể sử dụng được, thành sắt vụn cả. May mà đêm đó gia đình không ngủ ở cửa hàng, chứ nếu không, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra”.

Một trường hợp khác là anh Tô Văn Thuyên, chủ khu tổ hợp kinh doanh dịch vụ, vui chơi giải trí Thảo Vân rộng hơn 600m² cũng đang hết sức lao đao với số vốn ước chừng hàng chục tỉ đồng mới đầu tư, chưa thu hồi được bao nhiêu. Đứng lặng giữa đống tôn sắt ngổn ngang, anh Thuyên chua xót nói: “Bao nhiêu năm chắt chiu, vay mượn để xây dựng, từ siêu thị mini, trường mầm non, quán ăn, khu vui chơi trẻ em… nay chỉ còn là đống đổ nát. Tất cả tâm huyết, tiền bạc của gia đình, của anh em họ hàng coi như trắng xoá”.

Cửa hàng điện máy của anh Nguyễn Văn Huynh bị sập nhà, hư hỏng gần như toàn bộ tài sản, ước tính hàng tỷ đồng.

Gia đình chị Đặng Thị Dung (SN 1996), vẫn còn bàng hoàng sau giây phút cận kề cái chết. Đêm ấy, như có linh tính, chị quyết định xuống tầng 1 ngủ cùng bố mẹ thay vì nằm ở tầng 2 như mọi ngày. Khoảng 4h sáng, căn phòng tầng 2 bất ngờ đổ sập. Chị Dung, bố mẹ chị đều bị gạch đá, sắt thép vùi lấp, máu chảy bê bết. “Nếu không có cái xà ngang nhà cấp 4 đỡ lại, có lẽ chúng tôi đã bị đè bẹp”, bà Nguyễn Thị Liêu, mẹ chị Dung bàng hoàng nhớ lại. Cả ba người may mắn được lực lượng chức năng cứu kịp thời, đưa đi cấp cứu.

Theo thống kê sơ bộ, sau mưa bão, toàn xã Hoằng Giang có gần 900 ha lúa, hoa màu bị hư hại; gần 300 ngôi nhà tốc mái; nhiều công trình công cộng, trường học, công sở, cổng chào bị sập; hàng trăm cây cổ thụ gãy đổ; hàng trăm mét bờ kè mương sạt lở; một trạm biến thế và hàng trăm cột điện bị quật ngã. Hàng trăm hộ dân lâm cảnh khó khăn, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn. Những ngày qua, người dân trong thôn, trong xã đùm bọc nhau, người có sức thì giúp dựng lại mái nhà, người có xe thì hỗ trợ vận chuyển đồ đạc, người khác góp từng bao gạo, mớ rau để giúp nhau vượt qua khó khăn trước mắt.

Chiếc ô tô của gia đình anh Nguyễn Huy Phương bị cột điện gãy đổ, làm hư hỏng hoàn toàn.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Công an xã Hoằng Giang đã chủ động ứng trực 100% quân số, triển khai phương án theo phương châm “4 tại chỗ”. Cán bộ, chiến sĩ trực ban thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, xuống tận từng thôn nắm bắt tình hình, thông báo cho người dân di dời tài sản, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Khi cơn lốc quét qua, Công an xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PC07) khẩn trương giải cứu 2 người bị thương, đưa đi cấp cứu kịp thời. Đồng thời, huy động 30 cán bộ, chiến sĩ Công an xã, cùng 93 thành viên tổ an ninh trật tự hỗ trợ di dời tài sản cho hơn 100 hộ dân, tháo dỡ công trình hư hỏng, dọn dẹp trường học, tuyến đường, điểm công cộng.

Công an xã Hoằng Giang và lực lượng tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở hỗ trợ người dân thu dọn rác, thông đường, đảm bảo giao thông đi lại.

Đại úy Nguyễn Duy Thanh, Trưởng Công an xã Hoằng Giang, cho biết: “Chúng tôi quán triệt tinh thần tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và của chính cán bộ, chiến sĩ tham gia. Sau bão, lực lượng Công an xã tiếp tục bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống”. Hình ảnh những chiến sĩ Công an xã áo còn ướt mưa, chân còn lấm bùn nhưng không quản hiểm nguy, sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả, đã khắc sâu thêm niềm tin yêu mà nhân dân dành cho lực lượng Công an nhân dân.

Sự việc xảy ra ở Hoằng Giang cũng là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, chủ động hơn trong ứng phó với thiên tai. Bởi sự biến đổi của khí hậu, những đổi thay khôn lường của thời tiết, chỉ một chút chủ quan có thể phải trả giá bằng cả tài sản, thậm chí tính mạng.