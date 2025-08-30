Hai giờ tổng duyệt diễu binh ở Ba Đình

Sau màn pháo lễ khai hỏa tại Mỹ Đình, khoảng 7h, biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng hướng về quảng trường Ba Đình. Bay sau là đội hình máy bay vận tải CASA C-295M và C-212 chuyên trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn. Tiếp theo là đội hình Yak-130 và L-39NG, Su-30MK2.

Cùng lúc, lễ diễu binh diễu hành bắt đầu. Ảnh: Đức Đồng

Biên đội Yak-130 và Su-30MK2 (ảnh sau) chao lượn trên quảng trường Ba Đình, vừa thả mồi bẫy nhiệt.

Mồi bẫy nhiệt là phần hệ thống phòng thủ chủ động được thiết kế để bảo vệ máy bay trước các loại tên lửa phòng không sử dụng đầu dẫn hồng ngoại. Thiết kế này gắn ở đuôi tiêm kích Su-30MK2. Ảnh: Giang Huy

Khoảnh khắc Su-30MK2 bay qua Cột cờ Hà Nội, vừa nhả đạn nhiệt. Đây là lần đầu chiến đấu cơ thả bẫy nhiệt ở trung tâm Thủ đô. Theo sau tiêm kích là biên đội Yak-130 cũng xé gió, thả đạn nhiễu trên bầu trời. Ảnh: Võ Thạnh - Ngọc Thành

Trên quảng trường Ba Đình, hơn 16.300 quân nhân và khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an lần lượt diễu hành qua lễ đài, sau đó tỏa ra 8 ngả đường trong sự cổ vũ nhiệt tình của người dân. Ảnh: Ngọc Thành

Đội hình "trăm người như một" của khối chiến sĩ Tăng thiết giáp.

Tăng thiết giáp là binh chủng chiến đấu, lực lượng đột kích quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Binh chủng được hình thành từ năm 1959 với việc thành lập trung đoàn xe tăng đầu tiên (Trung đoàn Xe tăng 202), sau đó phát triển thành nhiều trung đoàn, tiểu đoàn xe tăng; tham gia nhiều chiến dịch, trận đánh trên chiến trường miền Nam. Ảnh: Ngọc Thành

120 quân nhân Trung Quốc lần đầu tham gia diễu hành tại quảng trường Ba Đình, một ngày sau khi đặt chân đến Hà Nội.

Dịp 30/4, đoàn 118 quân nhân Trung Quốc đã đến Việt Nam tham gia diễu binh 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh: Thanh Tùng - Đức Đồng

Hơn 30 quân nhân Nga bồng súng tiến qua lễ đài. 10 ngày trước, họ đến Nội Bài theo lời mời của Bộ Quốc phòng. Ảnh: Đức Đồng

Cùng với hàng nghìn quân nhân, nhiều khí tài hiện đại diễu hành qua lễ đài rồi tỏa ra các tuyến phố Hà Nội. Trong đó có tên lửa, UAV, xe thiết giáp do Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất hoặc hiện đại hóa. Trong ảnh là xe chiến đấu thuộc tổ hợp tên lửa bờ Trường Sơn và dàn tăng T-54B cải tiến, T-55, T-90SK (ảnh sau). Ảnh: Ngọc Thành

Ngã tư Tràng Tiền - Trần Quang Khải đông nghịt người dân chào đón đoàn quân nhân diễu binh đi qua. Ảnh: Hoàng Anh

Bộ đội Biên phòng sải bước dưới tấm áp phích in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố Tràng Tiền, trong tiếng hò reo, cổ vũ của hàng nghìn người dân hai bên vỉa hè. Ảnh: Quỳnh Trần

Quân đội Hoàng gia Campuchia diễu hành trên phố Tràng Tiền. Ảnh: Quỳnh Trần

Đoàn khí tài của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an diễu qua ngã tư Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ. Trong ảnh là xe chở đạn kiêm bệ phóng Scud-B. Ảnh: Võ Thạnh

Đoàn chiến sĩ Công an tiến diễu hành qua Ga Hà Nội, nơi hàng nghìn người dân đứng chờ. Trong ảnh là khối sĩ quan An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao. Ảnh: Phạm Dự

Khối Công binh vẫy chào người dân trên phố Tràng Tiền. Đây là lực lượng "đi trước về sau", ngoài huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, còn đảm nhiệm rà phá bom mìn, xây dựng công trình phòng thủ, mở đường tuần tra biên giới, bắc cầu qua suối, ứng cứu thiên tai, lụt bão... Ảnh: Quỳnh Trần

Người dân đứng chật kín hai bên đường Kim Mã liên tục hô vang, cổ vũ đoàn diễu binh. Ảnh: Hiếu Lương

Người dân đứng kín hai bên đường Ngọc Hà giao lưu với lực lượng diễu binh. Nhiều cô gái gửi tặng quà, còn các quân nhân cũng trao phần nhỏ cho trẻ em dọc tuyến đường. Ảnh: Thanh Tùng

Bé Hoàng Quân theo bà đi xem diễu binh, ôm hôn một sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: Thanh Tùng

Khu thể thao Quần Ngựa là nơi tập kết của nhiều khối chiến sĩ. Từ 5-6h sáng, người thân và bạn bè đã đứng đợi ở cổng sau, mong được gặp con em sau buổi diễu binh.

Chiến sĩ Tống Thị Thu Hà, khối nữ Biệt động Sài Gòn, xúc động khi gặp lại mẹ và gia đình. Bà Lý Thị Lương cho biết, để gặp con gái, cả nhà đã từ Thanh Hóa ra Hà Nội từ chiều hôm trước. "Hà xa nhà từ dịp diễu binh kỷ niệm Giải phóng miền Nam nên tôi rất nhớ con. Gặp vài phút cũng mãn nguyện rồi", bà nói, không kìm được nước mắt khi ôm con trong bộ quân phục. Ảnh: Thanh Hằng