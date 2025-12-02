Hà Nội: Chung cư 'vạn dân' thông báo ngừng nhận trông xe điện dưới tầng hầm

Tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn tiếp nhận, trông giữ xe điện

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, chiều 1/12/2025, tại tầng hầm tòa chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội), Ban Quản lý khu tòa nhà đã dán thông báo về việc tạm dừng và tiến tới ngừng hoàn toàn hoạt động tiếp nhận, trông giữ xe máy điện và xe đạp điện tại các tầng hầm.

Theo thông báo, số lượng xe điện gửi trong tầng hầm thời gian qua tăng nhanh, dẫn đến tình trạng quá tải, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Xe máy điện và xe đạp điện chạy bằng pin - bộ phận có nguy cơ phát sinh cháy nổ cao nếu chập điện, va chạm hoặc thao tác không đúng quy định. Số lượng xe điện quá đông trong tầng hầm là không gian kín, nếu xảy ra sự cố, đám cháy lan nhanh, tạo nhiều khói độc và gây khó khăn trong thoát nạn, đe dọa đến tính mạng và tài sản cư dân. Hiện số lượng phương tiện đã vượt khả năng chịu tải an toàn theo thiết kế tòa nhà.

Thông báo được dán tại các tầng hầm chung cư HH Linh Đàm.

Ngoài ra, diện tích bãi xe thiết kế chỉ đủ đáp ứng số lượng phương tiện nhất định. Thực tế hiện nay, xe máy đã vượt mức tiêu chuẩn thiết kế, việc tăng thêm xe máy điện và xe đạp điện sẽ ảnh hưởng đến lối đi, thoát hiểm và công tác vận hành chung.

Thông báo áp dụng trong 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1, từ ngày 1/12/2025, tầng hầm sẽ tạm dừng tiếp nhận đăng ký mới đối với xe máy điện và xe đạp điện. Những phương tiện đã gửi trước thời điểm này vẫn được phục vụ bình thường.

Giai đoạn 2, kể từ ngày 1/2/2026, tầng hầm sẽ ngừng hoàn toàn việc trông giữ mọi loại xe máy điện và xe đạp điện, bao gồm cả phương tiện gửi từ trước. Cư dân được đề nghị chủ động di chuyển xe tới các điểm trông giữ bên ngoài tòa nhà trước thời hạn.

Khu vực để xe máy điện dưới tầng hầm chung cư HH Linh Đàm.

Một số nhân viên bảo vệ tại tầng hầm chung cư cho biết, hiện tại không tiếp nhận đăng ký gửi mới xe máy điện, xe đạp điện tại tầng hầm, còn sau này thì chưa rõ.

Chị Nguyễn Thị Liễu (45 tuổi, cư dân tòa HH2A - một cư dân sử dụng xe máy điện làm phương tiện di chuyển) cho biết, điều khiến cư dân bất bình chính là sự thiếu đồng bộ trong các chính sách. "Trong khi xã hội đang khuyến khích xe điện. Trong chung cư lại cấm gửi xe điện, cấm sạc dưới hầm. Thế bây giờ người dân đi bằng gì?", chị đặt câu hỏi.

Chị Nguyễn Thị Liễu (45 tuổi, cư dân tòa HH2A).

Với chị và nhiều cư dân, họ đã mua xe điện theo đúng chủ trương "xanh hóa giao thông". Nay đối mặt với lệnh cấm từ chính nơi mình sinh sống, khiến họ rơi vào thế bị động. "Người ta mua xe rồi, giờ lại cấm. Bán xe điện để mua xe xăng thì lại vướng quy định hạn chế xe xăng. Mua kiểu gì cũng bị kẹt", chị Liễu chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng lo lắng, chị Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi, cư dân tòa HH2B) cho rằng quy định này nếu ban hành đột ngột sẽ ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người dân. "Mua nhà chung cư thì phải có hầm gửi xe chứ. Cấm thế này thì người dân biết để xe ở đâu?", chị Hằng băn khoăn.

Chị Hằng nói: "Chung cư cấm để xe điện, sạc xe dưới hầm. Trong khi nhà nước đang khuyến khích chuyển từ xe xăng sang xe điện. Như thế chẳng phải nghịch lý sao?".

Chị Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi, cư dân tòa HH2B).

Chị Hằng cho biết nếu cư dân được thông báo chính thức và buộc phải tuân thủ, gia đình chị vẫn sẽ chấp hành vì yếu tố an toàn. "Nếu áp dụng thật thì tôi cũng phải đổi từ xe điện sang xe xăng thôi. Mình ở chung cư, người ta đặt ra quy định vì an toàn thì mình làm theo", chị chia sẻ.

Theo chị, điều cư dân mong muốn là nếu buộc phải hạn chế xe điện thì cần có giải pháp thay thế: "Nếu bố trí được khu riêng cho xe điện thì cư dân chấp hành. Miễn là an toàn. Chứ cấm hết mà không đưa ra phương án gì thì người dân không biết xoay xở thế nào".

Ở góc nhìn khác, anh Việt Anh (42 tuổi, cư dân tòa HH3B, tài xế xe ôm công nghệ) cho rằng quy định cần được xem xét lại vì ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi cơ bản của người dân. "Mua nhà ở đây thì chung cư phải bố trí chỗ để xe cho cư dân. Không có chỗ gửi xe thì sao mà ở được?", anh nói.

Anh Việt Anh (42 tuổi, cư dân tòa HH3B, tài xế xe ôm công nghệ) chia sẻ với phóng viên.

Anh nhắc tới chủ trương hạn chế xe xăng tại nhiều tuyến phố từ 1/7/2026. Điều này đồng nghĩa người dân buộc phải dùng phương tiện xanh. "Nhà nước khuyến khích dùng xe điện, mà chung cư lại cấm xe điện xuống hầm thì biết làm sao? Mua xe điện mà không có chỗ sạc thì người ta đi lại kiểu gì?", anh đặt vấn đề.

Theo anh Việt Anh, việc gửi xe điện bên ngoài tòa nhà vừa bất tiện, vừa thiếu điểm sạc, chưa kể tình trạng mất an toàn. "Ở ngoài muốn sạc cũng phải liên quan đến ổ cắm, dây điện, nhiều thứ phức tạp, không đơn giản".

Anh cho biết cư dân mong muốn Ban Quản lý đối thoại trực tiếp để tìm phương án hợp lý hơn. "Cấm hẳn như vậy thì không ổn. Phải bàn bạc để có giải pháp phù hợp, đảm bảo quyền lợi cư dân".

Trái luật và đi ngược chủ trương?

Luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc Ban quản lý - Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm ban hành Thông báo về việc không trông giữ xe điện của cư dân trong Tòa nhà là không phù hợp với quy định pháp luật, đi ngược lại chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về sử dụng phương tiện không khí thải khi tham gia giao thông, chủ trương phát triển thành phố Xanh được đề ra trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 1 điều 144 Luật Nhà ở năm 2023 nêu: Chỗ để xe phục vụ cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư bao gồm xe ô tô, xe động cơ hai bánh, xe động cơ ba bánh, xe đạp và xe cho người khuyết tật thì chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải xây dựng tối thiểu theo quy chuẩn xây dựng, thiết kế được phê duyệt và phải được sử dụng đúng mục đích.

Chỗ để xe có thể được bố trí tại tầng hầm hoặc tại phần diện tích khác trong hoặc ngoài nhà chung cư theo quy hoạch hoặc thiết kế được phê duyệt; trong thiết kế được phê duyệt phải xác định rõ khu vực để xe ô tô và khu vực để xe động cơ hai bánh, xe động cơ ba bánh, xe đạp và xe cho người khuyết tật. Khu vực sạc điện cho xe động cơ điện được bố trí theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.

Như vậy, với quy định này chủ các loại phương tiện giao thông được quyền bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ trông, giữ xe.

Hơn nữa, việc Ban Quản lý - Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm ban hành Thông báo về việc không trông giữ phương tiện động cơ điện có dấu hiệu vượt quá thẩm quyền quy định tại điều 147 Luật Nhà ở.

Theo đó, các công việc có liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc thẩm quyền của Hội nghị nhà chung cư được quy định tại điều 145 Luật Nhà ở. Xe điện là tài sản hợp pháp và việc ngăn cản cư dân sử dụng không gian chung như nhà để xe là hành vi hạn chế quyền sở hữu tài sản của cư dân. Trong khi pháp luật quy định: "Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái luật quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản".

Luật sư Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh, đặc biệt, điều quan trọng nhất là hiện nay không có bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào của Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền cấm việc sạc xe điện tại tầng hầm. Do đó, trách nhiệm đúng đắn của Ban quản trị là quản lý rủi ro bằng cách áp dụng các giải pháp an toàn đã được cơ quan chức năng khuyến cáo, thay vì cấm đoán.