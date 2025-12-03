Ông Putin cảnh báo phương Tây về hệ quả nếu tấn công Nga

Binh sĩ Nga chụp ảnh với quốc kỳ sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành trì Pokrovsk. Ảnh: Sputnik.

Ông Putin đưa ra bình luận trong bối cảnh nhiều nước châu Âu ngày càng gia tăng luận điệu cứng rắn, đồng thời EU cũng đã bác bỏ kế hoạch hòa bình về Ukraine do Mỹ soạn thảo, theo RT.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhận định khả năng xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO ở châu Âu có thể diễn ra sớm nhất vào năm 2028. Trong khi đó, Pháp nêu ý tưởng triển khai binh sĩ NATO tới Ukraine.

Các nước hậu thuẫn Kiev cũng chỉ trích đề xuất hòa bình do Washington đưa ra hồi tháng 11, cho rằng kế hoạch này thiên về lợi ích của Moscow. Sau đó, châu Âu đưa ra các đề xuất riêng mà Nga gọi là không mang tính xây dựng.

Trong thông điệp ngày 2/12, ông Putin nói phương Tây đang “ảo tưởng về việc gây thất bại chiến lược cho Nga và vẫn mắc kẹt trong những ảo giác đó”. Ông khẳng định kết cục như vậy là bất khả thi ngay từ đầu, nhưng họ không thể chấp nhận sự thật này.

“Châu Âu đang cố phá vỡ tiến trình hòa bình do Mỹ bảo trợ vì họ không hài lòng với kết quả có thể xảy ra”, ông nói thêm. EU “không có chương trình nghị sự hòa bình. Họ đứng về phía đối đầu”.

Ông Putin nhấn mạnh Moscow không có kế hoạch đối đầu với EU hay NATO. Tuy nhiên, nếu phương Tây chọn phát động chiến tranh nhằm vào Nga, “diễn biến có thể rất nhanh chóng đi đến điểm mà… sẽ chẳng còn ai để đàm phán cùng nữa”, ông Putin cảnh báo.

EU thời gian qua viện dẫn “mối đe dọa từ Nga” để biện minh cho việc tăng chi tiêu quốc phòng, trong đó có kế hoạch tái vũ trang châu Âu (ReArm Europe) trị giá 930 tỉ USD và nhiều nước NATO cam kết nâng ngân sách quốc phòng lên mức 5% GDP.