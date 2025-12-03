Ông Trump nói về việc không kích trên đất liền ở vùng Caribe

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp nội các ở Nhà Trắng vào ngày 2/12/2025. Ảnh: Getty Images.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công trên bộ. Không kích trên bộ dễ hơn rất nhiều. Chúng tôi nắm rõ những tuyến đường mà họ sử dụng”, ông Trump phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng hôm 2/12. “Chúng tôi sẽ bắt đầu không kích rất sớm”.

Theo CNN, đây là tín hiệu mới nhất của ông Trump cho thấy Mỹ sẽ không kích mục tiêu trong lãnh thổ Venezuela và sẽ đánh dấu sự leo thang đáng kể so với hiện nay. Chiến dịch chống ma túy mà Mỹ thực hiện ở vùng Caribe hiện tập trung vào Venezuela.

Tuần trước, trong bài phát biểu gửi tới binh sĩ Mỹ nhân dịp Lễ Tạ ơn, ông Trump cảm ơn Phi đội ném bom số 7 vì nỗ lực “ngăn chặn các đường dây ma túy từ Venezuela”, đồng thời cho biết: “Khoảng 85% các hoạt động ma túy đã bị chặn trên biển… và Washington sẽ bắt đầu ngăn chặn trên bộ”.

Hôm 1/12, ông Trump đã có cuộc họp với các cố vấn an ninh quốc gia, bàn về các giải pháp tiếp theo đối với Venezuela sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từ chối rời khỏi đất nước.

Theo một số nguồn tin, trong cuộc điện đàm ngày 21/10, ông Trump đặt thời hạn chót vào tuần trước để Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từ bỏ quyền lực và rời khỏi quốc gia giàu dầu mỏ Nam Mỹ cùng gia đình.

Đến ngày 30/11, ông Trump xác nhận có cuộc điện đàm với ông Maduro. “Tôi không nói cuộc điện thoại đó diễn ra tích cực hay tiêu cực. Đó là một cuộc điện thoại”, ông Trump nói với các phóng viên.

Từ ngày 2/9/2025, Mỹ đã tiến hành ít nhất 21 cuộc không kích nhằm vào các tàu thuyền nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng.