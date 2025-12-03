Nga nói về kết quả cuộc họp dài đến quá nửa đêm giữa đặc phái viên Witkoff và ông Putin

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov. Ảnh: RIA Novosti.

Ông Ushakov đưa ra tuyên bố sau cuộc họp kéo dài 5 giờ giữa ông Putin, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev và ông Witkoff. Cuộc họp kết thúc sau nửa đêm theo giờ địa phương, RT đưa tin.

“Chúng tôi hiện chưa đạt được bất cứ thỏa thuận nào”, ông Ushakov nói sau cuộc họp. Ông cũng cho biết các bên chưa có kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Ushakov nói cuộc họp tập trung vào “những vấn đề cốt lõi, chứ không phải câu chữ hay giải pháp cụ thể”. Ông nói thêm: “Hai bên đều nhận thấy tiềm năng hợp tác rất lớn”.

Trợ lý Điện Kremlin cho biết “có những đề xuất của Mỹ mà Nga có thể chấp nhận, nhưng cũng có những đề xuất không thể”. Vấn đề lãnh thổ cũng được đưa ra thảo luận trong cuộc họp.

Khi được hỏi liệu sau cuộc gặp này hòa bình ở Ukraine trở nên gần hay xa hơn, ông Ushakov trả lời: “Chắc chắn không xa hơn”. Phía Mỹ đã chuyển cho phía Nga thêm bốn tài liệu liên quan đến phương án giải quyết xung đột Ukraine, ông Ushakov tiết lộ.

Ông Dmitriev viết trên mạng xã hội rằng phiên làm việc “mang tính xây dựng”, còn ông Witkoff di chuyển ngay tới khuôn viên Đại sứ quán Mỹ sau khi cuộc họp kết thúc.

Trước khi gặp ông Witkoff, Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ không xem xét bất kỳ đóng góp nào từ các nước châu Âu ủng hộ Ukraine, cho rằng họ “không nhìn nhận hiện thực” và đang tìm cách phá vỡ tiến trình do Mỹ dẫn dắt.

Ông Putin cũng cảnh báo sẽ chặn tuyến đường biển của Ukraine nếu các vụ tập kích bằng phương tiện không người lái nhằm vào tàu chở dầu Nga tiếp tục diễn ra.