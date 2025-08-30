Các quân binh chủng phô diễn sức mạnh trên không và dưới đất

Gặp mẹ sau nhiều ngày xa nhà

Khu thể thao Quần Ngựa là nơi tập kết của nhiều khối chiến sĩ. Từ 5-6h, nhiều bạn bè, người thân của các chiến sĩ đã đứng đợi ở cổng sau, chờ gặp con em sau buổi tổng duyệt. Hầu hết mọi người mang theo hoa, đồ uống và banner để khích lệ tinh thần các chiến sĩ.

Quân nhân Tống Thị Thu Hà, thuộc Khối nữ chiến sĩ biệt động, xúc động gặp lại mẹ và hai con. Bà Lý Thị Lương cho biết để gặp con gái, cả nhà từ Thanh Hóa ra Hà Nội từ 16h chiều qua. Bà không lên khu trung tâm để xem diễu binh, sợ tắc đường không về được sẽ lỡ dịp gặp con gái.

"Hà xa nhà từ dịp diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam nên tôi rất nhớ con. Gặp vài phút cũng tốt rồi", bà nói, không kìm được nước mắt khi được ôm con gái trong bộ quân phục.

Chị Hà ôm mẹ, người đã đi gần 200 km từ quê nhà Thanh Hóa ra Hà Nội từ chiều qua để gặp con gái. Ảnh: Thanh Hằng

Chị Hà gặp hai con sau nhiều ngày xa gia đình tập trung cho nhiệm vụ A80. Ảnh: Thanh Hằng

Gia đình chị Bùi Thị Huyền Điệp (áo cờ đỏ sao vàng) in banner để khích lệ con gái Phùng Minh Hằng, nữ chiến sĩ khối quân nhạc. Chị Huyền cho biết ý tưởng này là của ông xã. Gia đình chị từ thị xã Sơn Tây cũ tới Trung tâm thể thao Quần Ngựa từ 5h.

Do quá đông người và thời gian ngắn ngủi, cả nhà chị Điệp không kịp chụp cùng con gái và tấm banner kỳ công chuẩn bị. "Không vấn đề, con hoàn thành tốt nhiệm vụ là cả nhà vui", chị nói.

Gia đình chị Bùi Thị Huyền Điệp và tấm banner cổ động con gái. Ảnh: Thanh Hằng