Những công trình giao thông biểu tượng trong 80 năm qua

Nhà ga T2 Nội Bài, khánh thành tháng 12/2014, là ga hàng không lớn nhất Việt Nam với vốn đầu tư 75,5 tỷ yen. Thiết kế hình cánh chim, tận dụng ánh sáng tự nhiên, công trình rộng 139.000 m2, gồm khối nhà chính 4 tầng và hai cánh dài gần một km.

Ga có 17 cửa ra máy bay, 22 thang bộ hành, 283 màn hình hiển thị thông tin, hệ thống Internet đáp ứng hơn 32.000 người dùng cùng lúc. Với trang thiết bị hiện đại, T2 được đánh giá là tiện nghi nhất trong các nhà ga hàng không Việt Nam. Ảnh: Giang Huy

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, khởi công cuối năm 2022 với mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, đã hoàn thành và đưa vào khai thác dịp 30/4/2025. Đây là nhà ga nội địa lớn nhất Việt Nam, công suất 20 triệu khách một năm, nâng tổng khai thác sân bay lên 50 triệu khách.

Công trình có một tầng hầm, 4 tầng nổi, diện tích 112.500 m2, gồm 4 hạng mục chính: ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ, cầu cạn trước ga và sân đỗ máy bay. Ga được trang bị 25 cửa an ninh, 90 quầy thủ tục, 20 quầy bagdrop tự động và 42 ki-ốt check-in.

Tân Sơn Nhất hiện có hai ga T1 (nội địa) và T2 (quốc tế) với công suất thiết kế 28-30 triệu khách mỗi năm, nhưng thực tế thường xuyên vượt 40 triệu, gây áp lực lớn lên hạ tầng. Ga T3 sẽ gánh khoảng 80% khách nội địa, giảm tải cho T1 vốn đã quá tải. Ảnh: Trần Quỳnh

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông dài 13 km với 12 nhà ga trên cao, được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 11/2021. Mỗi đoàn tàu 4 toa chở gần 1.000 khách, tốc độ khai thác 35 km/h, toàn tuyến đi hết 23 phút. Tàu chạy 10 phút/chuyến, giờ cao điểm 6 phút/chuyến.

Việc vận hành tuyến metro đầu tiên của Hà Nội giúp rút ngắn thời gian đi lại cho học sinh, sinh viên và dân công sở, góp phần giảm ùn tắc giao thông trong nội đô. Ảnh: Ngọc Thành

Cuối năm 1959, tuyến hành lang vận tải quân sự Trường Sơn được mở, trở thành cầu nối hậu phương miền Bắc với chiến trường miền Nam. Từ những lối mòn hiểm trở, nơi đây phát triển thành mạng lưới hơn 20.000 km với 5 trục dọc, 21 trục ngang, phủ kín dãy Trường Sơn đông - tây.

Hơn 22.000 bộ đội, thanh niên xung phong đã hy sinh, trên 30.000 người nhiễm chất độc da cam và hàng chục nghìn người bị thương. Mỹ trút xuống khu vực hơn 4 triệu tấn bom, 80 triệu lít hóa chất nhằm cắt đứt tuyến chi viện.

Đường Trường Sơn, hay đường mòn Hồ Chí Minh, được coi là huyết mạch của kháng chiến, đoạn đi qua nay thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình, Quảng Trị). Ảnh: Võ Thạnh

Đưa vào khai thác năm 2015, cao tốc Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, 4 làn xe, là trục huyết mạch kết nối TP HCM với Đồng Nai và vùng Đông Nam Bộ. Sau 10 năm, tuyến quá tải với 45.000-50.000 lượt xe mỗi ngày, dịp lễ Tết lên hơn 60.000, vượt 25% năng lực thiết kế.

Ngày 19/8, dự án mở rộng cao tốc được khởi công với vốn gần 16.400 tỷ đồng. Đoạn từ vành đai 2 TP HCM đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (22 km) sẽ nâng từ 4 lên 8-10 làn. Cầu Long Thành, điểm nghẽn lớn nhất, sẽ xây thêm nhánh cầu rộng 23 m, 5 làn xe. Dự án được triển khai theo diện "khẩn cấp", nhằm giảm ùn tắc và kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành dự kiến khai thác năm 2026. Ảnh: Phước Tuấn

Khánh thành năm 2011, hầm Thủ Thiêm dài 1,49 km, rộng 33 m, cao 9 m, là hầm dìm vượt sông duy nhất tại Việt Nam, nằm trên trục đại lộ Đông Tây. Công trình có 6 làn xe, tốc độ thiết kế 60 km/h, mỗi ngày đón hơn 270.000 xe máy và 47.000 ôtô.

Bốn đốt hầm, dài 93 m, nặng 27.000 tấn, được lai dắt 22 km từ Đồng Nai về Thủ Thiêm, dìm lắp ở độ sâu 23-27 m dưới sông Sài Gòn, sai số lắp đặt cho phép chỉ 10 mm.

Thế giới hiện có hơn 30 hầm dìm vượt sông, phổ biến ở Nhật Bản, Hong Kong, Australia, Mỹ... Ở Đông Nam Á, hầm Thủ Thiêm (Sài Gòn) là công trình lớn nhất khu vực. Ảnh: Quỳnh Trần

Hầm đường bộ Hải Vân 1 dài 6,3 km, nối TP Huế với Đà Nẵng, khánh thành tháng 6/2005 với vốn đầu tư hơn 150 triệu USD từ Ngân hàng JBIC (Nhật Bản). Đây là công trình trọng điểm quốc gia, thuộc nhóm 30 hầm đường bộ lớn, hiện đại nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á.

Công trình giúp xóa bỏ nỗi ám ảnh khi vượt đèo Hải Vân dài hơn 22 km, tạo động lực phát triển kinh tế miền Trung và là tuyến huyết mạch trên hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar.

Năm 2021, hầm Hải Vân 2 dài 6,2 km (tuyến 12,4 km cả đường dẫn) được hoàn thành song song hầm số 1, với vốn đầu tư 8.516 tỷ đồng, góp phần giảm tải lưu thông qua hầm Hải Vân 1. Ảnh: Nguyễn Đông

Cầu Nhật Tân, cầu dây văng bắc qua sông Hồng nối Đông Anh và Tây Hồ, có tổng vốn đầu tư 13.626 tỷ đồng. Cầu chính dài 3,7 km với 5 trụ tháp, đường dẫn dài 5,1 km, rộng 60 m, 4 làn xe.

Nhật Tân là một trong số ít cầu dây văng nhiều nhịp trên thế giới, ứng dụng công nghệ đo lực căng cáp, ứng suất cốt thép lần đầu tại Việt Nam. Cầu vừa phục vụ giao thông vừa là điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan cửa ngõ phía bắc Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Cầu Bãi Cháy là cầu dây văng dự ứng lực một mặt phẳng đầu tiên tại Việt Nam, nối Hòn Gai và Bãi Cháy (Hạ Long). Công trình khởi công ngày 18/5/2003, khánh thành 2/12/2006, tổng vốn đầu tư khoảng 184 triệu USD từ ODA Nhật Bản và vốn đối ứng Việt Nam.

Cầu dài 903 m, nhịp chính 435 m, rộng 25,3 m với 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ và người đi bộ; chiều cao thông thuyền 50 m, tàu 50.000 tấn có thể đi qua. Cầu thay thế phà cũ, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải quốc lộ 18 và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Ảnh: Lê Tân

Cầu vượt Tân Vũ - Lạch Huyện dài 5,44 km, thông xe năm 2017, là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và một trong những cầu dài nhất Đông Nam Á, với tổng vốn gần 12.000 tỷ đồng. Trước đây, đi Cát Hải mất một giờ bằng phà, nay chỉ còn dưới 30 phút.

Do lưu lượng phương tiện tăng mạnh, Hải Phòng lên kế hoạch xây cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2 song song, dài 5,44 km, mở rộng đường dẫn 9,86 km lên 6 làn xe cơ giới và 4 làn hỗn hợp, tổng mức đầu tư hơn 8.710 tỷ đồng, vốn vay Hàn Quốc và ngân sách địa phương. Ảnh: Lê Tân

Xưa kia, Bến Thủy là nơi giao thương nhộn nhịp, nhưng sông Lam chia cắt khiến Vinh sầm uất còn Nghi Xuân heo hút. Cầu Bến Thủy I khởi công 1986, khánh thành 1990, dài 630 m, rộng 12 m, là cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Lam, lớn thứ hai cả nước, sau cầu Thăng Long ở Hà Nội được xây dựng sau năm 1975.

Ngành giao thông và các thế hệ lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đều đánh giá cầu Bến Thủy I là công trình thế kỷ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ Tĩnh cũng như các tỉnh miền Trung thời bấy giờ.

Hiện hai cầu Bến Thủy đều thu phí hoàn vốn dự án quốc lộ Nam Bến Thủy - tránh TP Hà Tĩnh, tổng vốn hơn 2.430 tỷ đồng. Ảnh: Đức Hùng

Cầu Sông Hàn khởi công ngày 2/9/1998, khánh thành 29/3/2000, dài 487,7 m, rộng 12,9 m, kết cấu bêtông cốt thép dự ứng lực với hai nhịp dây văng dài 122,7 m. Điểm đặc biệt là cầu có thể quay 90 độ cho tàu thuyền qua lại, vừa phục vụ giao thông, vừa trở thành sản phẩm du lịch độc đáo. Công trình do kỹ sư Việt Nam thiết kế, thi công, đánh dấu bước ngoặt chỉnh trang đô thị và tạo thương hiệu "Đà Nẵng - thành phố của những cây cầu". Ảnh: Nguyễn Đông

Cầu Mỹ Thuận, khởi công năm 1997 và khánh thành năm 2000, là cầu dây văng đầu tiên của Việt Nam, bắc qua sông Tiền, nối Tiền Giang với Vĩnh Long (nay là Đồng Tháp - Vĩnh Long). Công trình dài 1,53 km, mặt cầu rộng 23 m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 lề bộ hành, xây dựng với sự hợp tác giữa Việt Nam và Australia, tổng vốn hơn 90 triệu USD. Toàn cầu có 128 dây văng chia thành 8 nhóm, mỗi nhóm có 16 dây.

Cầu Mỹ Thuận 2, khởi công năm 2020 và hoàn thành năm 2023, dài gần 2 km với 6 làn xe, nối cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận với Mỹ Thuận – Cần Thơ. Tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, công trình giúp hoàn thiện tuyến cao tốc TP HCM - Cần Thơ, giảm tải cho cầu Mỹ Thuận và quốc lộ 1. Đây là cầu dây văng thứ tư bắc qua sông Tiền, sau Mỹ Thuận, Rạch Miễu (2009) và Cao Lãnh (2018). Ảnh: Huy Phong