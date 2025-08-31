Gần 500 người được hỗ trợ y tế trong buổi tổng duyệt A80

Bộ Y tế chiều 30-8 cho biết trong buổi tổng duyệt cấp Nhà nước sự kiện A80, các lực lượng y tế quân - dân - y đã phối hợp chặt chẽ, xử trí 484 trường hợp cần hỗ trợ.

Một trường hợp được hỗ trợ y tế trong buổi tổng duyệt sự kiện A80. Ảnh: Bộ Y tế

Theo đó, công tác y tế được triển khai đồng bộ giữa các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) và Cục Y tế (Bộ Công an).

Báo cáo thống kê cho thấy trong tổng số ca được xử trí là 484 trường hợp, có 40 ca nặng phải chuyển viện kịp thời.

Riêng lực lượng y tế các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí tổng cộng 213 trường hợp, trong đó có 19 ca được xác định nặng và chuyển viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Lực lượng quân y đã tiếp nhận xử trí 95 trường hợp, trong đó có 14 ca chuyển viện gồm 1 ca được đưa vào Bệnh viện Quân y 354 và 13 ca vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Khối y tế công an tiếp nhận 142 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp là cán bộ công an, 130 trường hợp là người dân và 2 trường hợp là người nước ngoài; 4 trường hợp nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội;

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận xử lý 10 trường hợp, trong đó 3 ca nặng được chuyển về Trung tâm Cấp cứu A9.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 15 trường hợp, không có ca nào phải chuyển viện. Các bệnh nhân gồm 1 chiến sĩ trong đội diễu binh, 1 cựu quân nhân và 13 người dân. Bệnh viện E tiếp nhận 9 trường hợp, không có ca nặng.

Các bệnh viện tuyến cuối thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội như Bạch Mai, Việt Đức, Tim Hà Nội và Đa khoa Xanh pôn đã kịp thời tiếp nhận, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia, theo dõi buổi tổng duyệt; góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện.

Trước đó, chiều 29-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã kiểm tra, rà soát công tác y tế tại Quảng trường Ba Đình và các điểm liên quan.

Lãnh đạo Bộ Y tế nghe báo cáo từ đại diện lán y tế của Cục Y tế Công an phục vụ sự kiện A80. Ảnh: Hoàng Nguyễn

Để phục vụ sự kiện A80, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch số 1105 bao quát tất cả lĩnh vực y tế, từ an toàn thực phẩm, phòng chống dịch đến ứng phó các tình huống khẩn cấp, kể cả thảm họa.

Bộ Y tế huy động chuyên gia, y bác sĩ từ các bệnh viện đầu ngành. Tại Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế A80, hệ thống chỉ huy và tiếp nhận thông tin được thiết lập đầy đủ; 2 đường dây điện thoại hữu tuyến, máy tính, bản đồ số GPS, màn hình theo dõi diễn biến lễ diễu binh và hệ thống bộ đàm.

Cùng đó, phòng tiếp nhận thông tin gồm 12 người trực tổng đài, có điện thoại dự phòng. Trung tâm bố trí 5 xe cấp cứu và 10 xe tại các tổ y tế, sẵn sàng phục vụ.

Sở Y tế Hà Nội phân công 370 cán bộ y tế, thành lập 94 tổ công tác (51 tổ trực lưu động, 37 kíp xe cứu thương, 3 tổ an toàn thực phẩm, 3 tổ phòng chống dịch). Mỗi bệnh viện bố trí 5–10 giường bệnh sẵn sàng thu dung bệnh nhân và 1 đội cấp cứu với xe cứu thương.