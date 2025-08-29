Nghìn người háo hức chờ đón Tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Buổi tổng duyệt diễn ra vào sáng 30/8 nhưng ngay từ trưa 29/8 đã có hàng nghìn người đổ về khu vực Hùng Vương - Trần Phú, Liễu Giai - Kim Mã, Hàng Cháo... chọn vị trí "đắc địa" để chờ đón buổi tổng duyệt.

Ai cũng háo hức và mong chờ được chứng kiến buổi tổng duyệt.

Nhiều bạn nhỏ thích thú khi được theo chân bố mẹ hoà vào không khí náo nức, rộn ràng.

Các cựu chiến binh gặp lại "tay bắt mặt mừng" trong không khí tưng bừng của ngày hội non sông

Tại khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung,... lực lượng chức năng đã tích cực triển khai, tạo dựng các khu vực ưu tiên với khoảng hơn 5.000 chỗ ngồi dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi xem tổng duyệt.

Phố phường Hà Nội những ngày này như "nhuộm đỏ" màu cờ, sắc áo trong bầu không khí náo nức, trong niềm tự hào.

.