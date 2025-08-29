Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Nghìn người háo hức chờ đón Tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Sự kiện: 80 năm Quốc khánh 2/9

Hàng nghìn người ngồi kín vỉa hè một số tuyến phố trung tâm Thủ đô từ trưa nay (29/8), để chờ xem buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng mai 30/8.

Buổi tổng duyệt diễn ra vào sáng 30/8 nhưng ngay từ trưa 29/8 đã có hàng nghìn người đổ về khu vực Hùng Vương - Trần Phú, Liễu Giai - Kim Mã, Hàng Cháo... chọn vị trí "đắc địa" để chờ đón buổi tổng duyệt.

Ai cũng háo hức và mong chờ được chứng kiến buổi tổng duyệt.

Nhiều bạn nhỏ thích thú khi được theo chân bố mẹ hoà vào không khí náo nức, rộn ràng.

Các cựu chiến binh gặp lại "tay bắt mặt mừng" trong không khí tưng bừng của ngày hội non sông

Tại khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung,... lực lượng chức năng đã tích cực triển khai, tạo dựng các khu vực ưu tiên với khoảng hơn 5.000 chỗ ngồi dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi xem tổng duyệt.

Phố phường Hà Nội những ngày này như "nhuộm đỏ" màu cờ, sắc áo trong bầu không khí náo nức, trong niềm tự hào.

Cựu chiến binh đến từ 7 giờ sáng 29-8, xúc động khi được ưu tiên vị trí "VIP" xem diễu binh
Lực lượng chức năng bố trí ưu tiên vị trí ngồi thuận lợi cho cựu chiến binh xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

-29/08/2025 19:39 PM (GMT+7)
