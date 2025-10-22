Đà Nẵng lên tiếng về thông tin "thành phố cho nghỉ làm, đóng cửa chợ" do bão số 12 (Fengshen)

Ngày 22-10, UBND TP Đà Nẵng cho biết thành phố không ban hành bất kỳ văn bản nào về việc cho cán bộ, công chức, người lao động nghỉ làm hoặc yêu cầu các chợ trên địa bàn dừng hoạt động từ chiều cùng ngày do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen).

Trên mạng xã hội đang lan truyền một văn bản giả mạo được cho là của UBND thành phố liên quan đến chủ trương này. Chính quyền Đà Nẵng cảnh báo đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống bão số 12 Fengshen.

Văn bản giả mạo đang lan truyền trên mạng xã hội, có nội dung cho cán bộ, công chức nghỉ việc và đóng cửa chợ

UBND TP Đà Nẵng đề nghị người dân không chia sẻ, phát tán các thông tin thất thiệt trên mạng xã hội. Các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật những trường hợp tung tin hoặc lan truyền thông tin giả mạo, sai sự thật.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị, trường học cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học trong chiều 22-10 và cả ngày 23-10.

Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ phát dự báo từ 13 giờ ngày 22-10 đến sáng 24-10, mưa lớn sẽ gia tăng mạnh tại TP Đà Nẵng.

Cụ thể, các xã, phường khu vực đồng bằng, trung du và vùng núi phía Nam thành phố, lượng mưa dự kiến đạt 250–500 mm, có nơi trên 700 mm. Khu vực phía Tây Bắc (như Hòa Bắc, Hòa Liên) có mưa vừa đến mưa rất to, phổ biến 200–300 mm, nơi cao hơn có thể trên 450 mm. Cảnh báo xuất hiện mưa lớn cường độ trên 200 mm trong 3 giờ.

Riêng các phường Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, Hải Vân và khu vực Hội An, Hòa Tiến, Điện Bàn, Đại Lộc có thể ghi nhận lượng mưa 250–450 mm, có điểm vượt 700 mm. Các vùng Tam Kỳ, Thăng Bình, Núi Thành, Đông Giang, Tây Giang… cũng nằm trong vùng mưa lớn 200–500 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở mức 1–2. Người dân và chính quyền cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi; ngập úng tại khu vực trũng thấp và nội đô. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.