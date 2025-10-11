2 năm liên tiếp mưa lũ lớn, thiên tai có gì bất thường?

Đánh giá về tình hình thiên tai trong những năm gần đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Nguyễn Hoàng Hiệp, cho rằng tình hình mưa lũ thời gian qua trái với quy luật. "Năm 2024, nhiều tỉnh thành ở phía Bắc Việt Nam gánh chịu mưa, lũ lớn. Nếu theo quy luật thì năm nay, mưa lũ sẽ giảm. Tuy nhiên, tính thời điểm này, tình hình mưa lũ xảy ra trong năm 2025 không nhỏ hơn so với 2024" - ông Hiệp nhìn nhận.

Nhiều địa phương ở miền Bắc vẫn đang "căng mình" chống lũ

Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, Bộ NN-MT, thiên tai tập trung chủ yếu ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Đáng chú ý là không còn rõ rệt mùa mưa - mùa khô, nhiều đợt mưa trái mùa với lượng lớn xảy ra trong thời gian ngắn.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Biển Đông đã xuất hiện 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (10 bão, 4 áp thấp nhiệt đới), cao hơn hẳn trung bình nhiều năm.

Trong đó, 6 cơn bão (số 1, 3, 5, 6, 9, 10) ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến nước ta, tạo thành chuỗi thiên tai dồn dập, hầu như không có khoảng nghỉ đủ dài để khắc phục hậu quả.

Ngay từ tháng 6, bão số 1 (bão Wutip), cơn bão đầu tiên xuất hiện sớm nhất trên Biển Đông trong hơn 40 năm. Tuy bão số 1 không đổ bộ nhưng hoàn lưu lại gây mưa kỷ lục 250-550 mm từ Nam Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, nhiều nơi vượt 800 mm, dẫn đến lũ lịch sử trên các sông Trung Bộ... Sau đó, liên tiếp xuất hiện các cơn bão mạnh, lên tới cấp siêu bão như bão số 9 Ragasa vừa qua.

Mưa lũ sau bão số 11 khiến 18 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 7.000 tỉ đồng

Mưa lũ sau bão đang gây thiệt hại nặng nề ở Việt Nam. Báo cáo của Bộ NN-MT cho thấy tính đến 7 giờ ngày 11-10, mưa lũ lớn sau bão số 11 khiến 18 người chết và mất tích, 10 người bị thương; 1.577 căn nhà bị thiệt hại, hư hỏng nặng; 230.197 nhà bị ngập.

Tính đến 6 giờ cùng ngày, còn khoảng 12.906 nhà bị ngập (giảm 53.742 nhà, chủ yếu tại Thái Nguyên) (Lạng Sơn 39 nhà; Thái Nguyên 783 nhà; Bắc Ninh 6.343 nhà; Hà Nội 5.743 nhà).

Về nông nghiệp: 36.387 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 13.054 con gia súc, 690.229 con gia cầm bị chết, cuốn trôi….

52 sự cố đê điều tại các tỉnh, TP Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội (Thái Nguyên 5; Bắc Ninh 41; Hà Nội 6), tăng 3 sự cố so với báo cáo 17 giờ 30 ngày 10-10 (Thái Nguyên 1, Bắc Ninh 1, Hà Nội 1); nhiều tuyến đê đã phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn (các tuyến đê Chã, Hà Châu, đê TP Thái Nguyên, tả - hữu Cầu, hữu Thương, tả Thương - Dương Đức, hữu Cà Lồ đã đắp chống tràn với tổng chiều dài khoảng 25 km).

Về giao thông: 20 vị trí quốc lộ bị ách tắc do sạt lở và ngập nước (Lạng Sơn 2; Cao Bằng 2; Thái Nguyên 8; Bắc Ninh 4; Hà Nội 4); dừng chạy tàu tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng; nhiều tuyến giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt, gây ách tắc giao thông…

Ước tổng thiệt hại 7.050 tỉ đồng (Lạng Sơn 1.050 tỉ đồng, Cao Bằng 2.000 tỉ đồng, Thái Nguyên 4.000 tỉ đồng). Hiện nay, các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát và tổng hợp tình hình thiệt hại.