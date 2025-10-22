Ông Hun Sen kêu gọi người dân không đốt hàng hóa Thái Lan

"Phóng hỏa hàng hóa Thái Lan và sỉ nhục thương nhân tích trữ loại hàng này không phải hành động thể hiện lòng yêu nước. Đó là những hành vi cực đoan", Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cho biết hôm 21/10.

Ông Hun Sen nói rằng 99% người dân Campuchia đã hưởng ứng lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa Thái Lan, song bày tỏ không hài lòng khi một số trường hợp chọn cách "phản ứng thái quá", trong đó có nhà hoạt động KO1.

KO1 có tên thật là Khoeun Sola, nổi tiếng trong giới bất động sản và sở hữu một trang tin địa phương. Trong tuần qua, Khoeun Sola đã tổ chức các cuộc biểu tình trước trạm xăng của nhà đầu tư Thái Lan PTT, đồng thời thu gom hàng hóa Thái Lan để đốt.

Sola còn đăng video dài 8 phút để cổ xúy chiến dịch này, đồng thời miệt thị những thương nhân tiếp tục lưu kho hay bán hàng nhập từ Thái Lan.

Ông Hun Sen phát biểu trên truyền hình Campuchia ngày 16/5. Ảnh: Fresh News

Chủ tịch Thượng viện Campuchia mô tả những hành động này là "điên rồ", kêu gọi Sola tôn trọng đạo đức, phẩm giá và danh dự quốc gia. "Nếu có tiền, KO1 nên mua lại toàn bộ hàng nhập từ Thái Lan", ông nói.

Ông Hun Sen giải thích rằng người dân nên bán hết hàng hóa đã nhập từ Thái Lan rồi mới ngừng sử dụng nguồn cung từ nước láng giềng, chuyển sang ưu tiên hàng nội địa hoặc nhập khẩu từ những quốc gia khác. "Chúng ta cần đoàn kết ủng hộ và mua hàng nội địa để kinh tế Campuchia tăng trưởng", ông nói.

Tổng thư ký Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia Yang Peou cũng lên tiếng khẳng định căng thẳng quan hệ với Thái Lan cần được giải quyết thông qua đối thoại và hợp tác.

Peou cho rằng quyết định tẩy chay là quyền cá nhân, còn giải pháp bền vững là ngăn chặn buôn lậu, nâng cao chất lượng hàng nội và củng cố chuỗi sản xuất trong nước. Ông cảnh báo tình trạng nhập lậu khiến ngân sách Campuchia thất thu và làm suy yếu tinh thần ủng hộ hàng nội địa, đồng thời kêu gọi chính quyền siết chặt kiểm soát để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Gần ba tháng sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn tại biên giới, quan hệ Campuchia - Thái Lan vẫn chưa chấm dứt căng thẳng. Triển vọng về thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn mơ hồ, khi đụng độ lẻ tẻ giữa hai bên vẫn xảy ra và hầu hết cửa khẩu đã bị đóng, khiến hoạt động giao thương xuyên biên giới bị đình trệ.