Bão đổ bộ sáng sớm mai, miền Trung hứng chịu hai đợt mưa đặc biệt lớn

Vào 13h chiều nay (22/10), tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 230km về phía đông đông bắc. Dự báo trong chiều và tối nay, bão tiếp tục di chuyển chậm theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần. Đến 22h tối nay, khi cách Đà Nẵng khoảng 120km, bão còn khoảng cấp 8, giật cấp 10.

Trong đêm nay và rạng sáng mai (23/10), bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đổ bộ vào đất liền Huế - Đà Nẵng vào sáng mai, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 10h sáng mai, tâm vùng áp thấp ở sâu trong đất liền Huế - Đà Nẵng với cường độ dưới cấp 6.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, mặc dù cường độ bão không quá lớn nhưng dự báo vẫn gây mưa lớn trên đất liền vì hoàn lưu bão mang lượng ẩm rất lớn từ Biển Đông vào đất liền kết hợp gió Đông Bắc mạnh trên Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ và nhiễu động gió Đông.

Hội tụ gió, ẩm của 3 hệ thống nói trên càng mạnh hơn do hiệu ứng chắn gió của dãy Trường Sơn ở khu vực Trung Bộ khiến mưa tăng cường, kéo dài nhiều ngày, ngay cả sau khi bão tan.

Ảnh vệ tinh chụp bão số 12 lúc 13h chiều nay (22/10).

Dự báo đợt mưa lớn đầu tiên sẽ từ đêm 22 đến ngày 24/10 với lượng mưa ở Quảng Trị - Đà Nẵng từ 400-600mm, có nơi trên 800mm. Hà Tĩnh – Quảng Ngãi thời gian này mưa từ 100-250mm, có nơi trên 400mm.

Đợt mưa thứ hai diễn ra từ 25-27/10. Trọng tâm mưa là Huế - Quảng Trị với lượng mưa từ 200-300mm, có nơi trên 500mm. Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi thời gian này có mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Sau ngày 27/10 mưa có có khả năng tiếp tục kéo dài ở khu vực Trung Bộ

Cũng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ đêm ngày 22-28/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn. Tại Quảng Trị, sông Gianh và sông Thạch Hãn có thể lên trên báo động (BĐ) 3, sông Kiến Giang, sông Hiếu, sông Bến Hải lên BĐ2-BĐ3.

Tại Huế, sông Bồ, sông Hương đều lên trên BĐ3. Sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ của Đà Nẵng cũng lên trên BĐ3. Tại Quảng Ngãi, sông Vệ và sông Trà Bồng lên trên BĐ3, sông Trà Khúc dưới BĐ3, sông Sê San lên BĐ1-BĐ2. Nguy cơ ngập lụt sâu diện rộng, lũ quét và sạt lở đất tại Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Về gió mạnh, dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều 22/10, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Gió mạnh nhất khoảng đêm nay đến sáng ngày 23/10. Vùng sâu trong đất liền có cấp 5, giật cấp 6-7, vùng núi có gió cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6-7

Cơ quan khí tượng cũng khuyến cáo nguy cơ xuất hiện dông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra tỷ lệ thương vong lớn khi cơn bão Bualoi đổ bộ nước ta vào cuối tháng 9.

Trên vịnh Bắc Bộ hôm nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ngoài ra, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m. Nước biển dâng và triều cường có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đường giao thông ven biển, nguy cơ sạt lở bờ biển.