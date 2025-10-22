Nga dùng tên lửa Iskander-M và UAV tấn công dữ dội suốt đêm sau khi Ukraine tập kích bằng Storm Shadow

Nga và Ukraine hiện đang đẩy mạnh tập kích hạ tầng năng lượng lẫn nhau trước mùa đông. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Hrinchuk cho biết: “Đối phương đã liên tục tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine suốt đêm. Cuộc tập kích quy mô lớn vẫn tiếp diễn cho đến rạng sáng”.

Bà nói thêm rằng khi tình hình an toàn cho phép, các kỹ sư năng lượng sẽ bắt đầu đánh giá thiệt hại và triển khai khôi phục. Nhà chức trách Ukraine cho biết tình trạng cắt điện khẩn cấp đã được kích hoạt trên toàn quốc.

Nga sử dụng kết hợp máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo Iskander-M nhằm vào thủ đô Kiev, khiến nhiều nơi hư hại. Theo nguồn tin từ các blogger quân sự Nga, ít nhất 5 tên lửa đạn đạo Iskander-M đã đánh trúng mục tiêu là hai nhà máy nhiệt điện CHP-5 và CHP-6 – nguồn cung cấp điện và sưởi chính của Kiev.

Phía Ukraine thường tránh đề cập đến hư hại cụ thể ở các nhà máy, cũng như cấm người dân đăng tải video lên mạng. Thay vào đó, Kiev tập trung khai thác thông tin mảnh vỡ UAV và tên lửa gây hư hại cho các khu vực xung quanh.

Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko thông báo hai người thiệt mạng và năm người bị thương trong cuộc tập kích của Nga.

Theo Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Nhà nước (DSNS), tại quận Dniprovskyi, một tòa nhà dân cư bị trúng mảnh tên lửa, gây cháy ở tầng 6 của tòa nhà 16 tầng. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời giải cứu 10 người ra ngoài an toàn. Lực lượng cứu hộ cũng phát hiện thi thể hai nạn nhân trong đống đổ nát.

Mảnh vỡ của các loại vũ khí bị bắn hạ rơi rải rác khắp Kiev, gây cháy tại gần một nửa số quận trong thành phố, ông Timur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, cho biết.

Cuộc tập kích của Nga diễn ra không lâu sau khi Ukraine tuyên bố tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga bằng UAV và tên lửa. Kiev cũng sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công một nhà máy hóa chất của Nga ở vùng Bryansk.