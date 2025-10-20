Từ hôm nay, sân bay Tân Sơn Nhất tăng cấp độ an ninh

Từ hôm nay đến hết ngày 28-10-2025, biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 được áp dụng tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cũng triển khai biện pháp này tại hai cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng.

Việc tăng cường cấp độ kiểm soát này nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong dịp Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Cùng với ba cảng hàng không nêu trên, các sân bay còn lại và các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trên cả nước cũng được yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không.

Cụ thể, các đơn vị phải tăng cường an ninh mạng và an ninh thông tin đối với hệ thống công nghệ của ngành hàng không dân dụng; tăng tần suất tuần tra, giám sát an ninh bằng hệ thống camera tại khu vực công cộng; kiểm soát chặt chẽ hành lý và đồ vật không xác định được chủ. Đồng thời thường xuyên kiểm tra thùng rác, khu vực vệ sinh và các vị trí khuất trong nhà ga để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Sân bay Tân Sơn Nhất tăng cường biện pháp kiểm soát an ninh hàng không. Ảnh: TL.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ tăng tần suất kiểm tra ngẫu nhiên và kiểm soát ra vào khu vực hạn chế, tăng cường soi chiếu an ninh đối với hành khách, hành lý xách tay, hành lý ký gửi, cũng như người và đồ vật không phải hành khách ra vào khu vực hoạt động.

Các cấp chỉ huy và quản lý an ninh hàng không cũng được yêu cầu nâng cao thời gian và tần suất giám sát, bảo đảm phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đề nghị Công an cửa khẩu tại các cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc, cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an các tỉnh, thành có sân bay, thông báo nội dung này đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và các hãng hàng không nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam để phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh theo quy định.