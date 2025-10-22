Phó thủ tướng Thái Lan bác cáo buộc dính líu băng đảng lừa đảo

"Tôi chưa từng dính líu đến bất kỳ hoạt động kinh doanh mờ ám nào. Tôi sẽ dùng đến pháp luật để tự vệ. Khi có những cáo buộc sai sự thật nhắm vào mình, tôi sẽ nhờ tòa án chứng minh bản thân trong sạch, dù không muốn dùng đơn kiện để ngăn chặn chỉ trích", Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp và Hợp tác Thái Lan Thamanat Prompow tuyên bố ngày 21/10.

Ông Thamanat khẳng định nguồn gốc tài sản của mình luôn minh bạch, đã được báo cáo đầy đủ cho Ủy ban Chống tham nhũng khi nhậm chức.

Chính trị gia 60 tuổi cũng bác bỏ khả năng từ chức giữa áp lực từ nghị sĩ Rangsiman Rome thuộc đảng Nhân dân (PP), phe đối lập trên chính trường Thái Lan. Ông nhấn mạnh vị trí của mình trong nội các là do Thủ tướng Anutin Charnvirakul quyết định.

Ông Thamanat dự sự kiện của hoàng gia vào tháng 7/2024 tại Bangkok. Ảnh: AFP

Phó thủ tướng Thái Lan kêu gọi công chúng không phỏng đoán về doanh nhân gốc Nam Phi Benjamin Mauerberger, người đang bị các chính trị gia đối lập nghi ngờ hậu thuẫn tài chính cho một số đường dây lừa đảo xuyên quốc gia ở Campuchia.

Phe đối lập tại Thái Lan đang gia tăng áp lực lên chính quyền Thủ tướng Anutin sau khi xuất hiện tin đồn ít nhất 7 chính trị gia dính líu tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, tập trung vào doanh nhân Benjamin Mauerberger.

Nghị sĩ Rangsiman Rome tuần qua cáo buộc Mauerberger có quan hệ làm ăn với ông Thamanat. Luật sư Thanadon Suwannarit, người đại diện cho Mauerberger, sau đó giải thích rằng thân chủ của mình chỉ quen ông Thamanat thông qua cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra và giữa hai người không có quan hệ làm ăn.

Thanadon cũng phủ nhận mọi nghi vấn cho rằng Mauerberger dính líu đến các băng nhóm lừa đảo, cho biết ông đã nộp đơn kiện nghị sĩ Rangsiman và yêu cầu bồi thường 100 triệu baht (hơn 3 triệu USD) vì tội phỉ báng.

Thủ tướng Anutin ngày 20/10 tuyên bố đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao Thái Lan xác minh tin đồn loạt chính trị gia liên quan tội phạm lừa đảo. Một ngày sau, ông yêu cầu Thứ trưởng Tài chính Vorapak Tanyawong, một trong những người liên quan tin đồn, nộp văn bản giải trình các mối quan hệ cá nhân.

"Nếu có bằng chứng, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Không ai được miễn trừ", ông Anutin nói.