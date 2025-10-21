Vụ xe đoàn cứu trợ va chạm ô tô con: Tạm giữ một thành viên đoàn thiện nguyện Đắk Lắk

Liên quan đến vụ xe đoàn cứu trợ thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk va chạm với ô tô Honda City xảy ra trên cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Ninh Bình, chiều 21-10, Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự Đào Quang Hà (23 tuổi, ngụ ở Hưng Yên), là thành viên của đoàn xe cứu trợ thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk.

Đào Quang Hà bị tạm giữ để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Đào Quang Hà là chủ kênh fanpage “Hà và Việt Nam”, tham gia đoàn thiện nguyện Đắk Lắk trong hoạt động cứu trợ vùng lũ tại Thái Nguyên đầu tháng 10 vừa qua.

Qua điều tra bước đầu của cơ quan công an, thời điểm va chạm giao thông giữa xe trong đoàn cứu trợ với xe ô tô của một công dân ở Thanh Hóa, Hà không không có mặt tại hiện trường nhưng đã đăng tải video vụ việc lên mạng xã hội.

Đào Quang Hà, thành viên của đoàn xe cứu trợ thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, thừa nhận hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.

Clip đăng tải lên mạng xã hội Facebook sau đó đã thu hút nhiều bình luận tiêu cực, công kích, nói xấu, miệt thị người dân Thanh Hóa.

Trong phần bình luận trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ mong muốn quyên góp để hỗ trợ đoàn thiện nguyện “bị thiệt hại” 100 triệu đồng do đền bù cho chủ xe Thanh Hóa. Lợi dụng điều này, Hà đăng bài kêu gọi ủng hộ và công khai số tài khoản cá nhân.

Sau đó, một tài khoản Facebook tên “Thị Thu Hường Bùi” đã chuyển 43 triệu đồng vào tài khoản của Hà. Tuy nhiên, thay vì công khai và chuyển lại cho đoàn, Hà giữ lại 40 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Tại cơ quan công an, Hà đã thừa nhận hành vi nói trên.

Trước đó, chiều 11-10, một thành viên đoàn cứu trợ vùng lũ tỉnh Đắk Lắk đã livestream trên mạng xã hội, phản ánh chủ xe ôtô 36A-349.XX đòi đoàn bồi thường 100 triệu đồng sau va chạm giao thông. Clip nhanh chóng lan truyền và gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh xe ô tô Honda City sau vụ va chạm với xe đoàn cứu trợ.

Từ clip này, Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh – quản trị các trang “Beat 36 Thanh Hóa”, “Beat Thanh Hóa” và “Hóng 36 Thanh Hóa” – đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, cho rằng chủ xe “ép giá” đoàn thiện nguyện để chiếm đoạt tiền đền bù.

Khi chủ xe phản hồi, Khánh còn có lời lẽ xúc phạm, thách thức trên mạng xã hội.

Xét thấy hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng gây ảnh hưởng uy tín tổ chức, cá nhân và làm tổn hại danh dự người dân Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 người để điều tra về hành vi “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Khánh (áo đen)..

Hiện đã có 3 người bị tạm giữ hình sự để làm rõ các hành vi liên quan vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật và chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện sau va chạm giữa xe đoàn cứu trợ tỉnh Đắk Lắk và một công dân Thanh Hóa.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó như PLO đưa tin, đại diện Honda Ô tô Thanh Hóa cho biết vụ việc giữa chủ xe Honda City và tài xế xe tải của đoàn cứu trợ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đại lý chưa thể tiến hành sửa chữa chiếc xe như báo giá ban đầu với chủ phương tiện.

“Phải đợi khách hàng chốt phương án xử lý mới làm được. Chủ xe Honda City đang đợi phía công an làm việc rồi mới thống nhất hướng xử lý theo quy trình”, đại diện đại lý nói.

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Tổng Giám đốc điều hành đại lý Honda Ô tô Thanh Hóa, thông tin về chi phí sửa chữa sau vụ va chạm giữa xe đoàn cứu trợ và xe Honda City.

Cũng theo đại lý này, hiện cả chủ xe Honda City và phía đại lý đang chờ tài xế xe tải của đoàn cứu trợ từ miền Bắc trở lại Thanh Hóa để cùng cơ quan công an làm việc, chốt phương án giải quyết cuối cùng.