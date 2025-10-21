Những điểm đáng lưu ý trong đợt mưa cực lớn ở miền Trung do bão số 12

Bão số 12 tiến gần khu vực biển Đà Nẵng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Tp. Đà Nẵng khoảng 390km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10-15km/h.

Đến 19 giờ ngày 22/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10–15 km/h, tâm bão ở vị trí 16,0 độ Vĩ Bắc – 109,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Huế đến Quảng Ngãi. Bão suy yếu dần, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh từ 15,00N – 18,50N, phía Tây kinh tuyến 113,00E.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: áp dụng cho vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn).

Đến 19 giờ ngày 23/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10–15 km/h, tâm bão ở vị trí 14,8 độ Vĩ Bắc – 106,6 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tan thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6. Phạm vi ảnh hưởng từ 14,50N – 18,00N, phía Tây kinh tuyến 110,50E.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: áp dụng cho vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn), cũng như đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão cao 5,0-7,0m, biển động rất mạnh.

- Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, từ gần sáng ngày 22/10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Ven biển từ Quảng Trị tới Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió gây ngập úng tại vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều ngày 22/10, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Diễn biến đợt mưa lớn ở miền Trung

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng từ trưa ngày 22/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng (mưa cường độ lớn tập trung từ chiều ngày 22/10 đến hết ngày 23/10). Tổng lượng mưa phổ biến ở: Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng phổ biến 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm. Cảnh báo mưa có cường độ lớn (>200mm/3giờ).

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3.

Tối ngày 21/10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong những ngày tới, các tỉnh khu vực miền Trung sẽ có mưa rất lớn, với tổng lượng mưa có thể đạt từ 500–700 mm, cục bộ có nơi cao hơn. Đợt mưa này kéo dài từ ngày mai đến hết ngày 23/10, tập trung chủ yếu ở khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Miền Trung có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn trên diện rộng, đặc biệt là trên các lưu vực sông từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, với mức lũ có thể vượt báo động III, thậm chí cao hơn đợt lũ lớn tháng 11/2017. Mặc dù mực lũ dự kiến không bằng năm 2020, nhưng tính chất mưa lũ lần này rất phức tạp, diễn biến khó lường từ nay đến cuối tháng 10 và cả trong đầu tháng 11, cần được theo dõi, cập nhật thường xuyên.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, đợt mưa lũ này có hai điểm đáng chú ý: Thứ nhất, mưa có thể xuất hiện với cường độ rất lớn, từ 200–300 mm chỉ trong khoảng 3 giờ, làm tăng nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất.

Thứ hai, mưa không chỉ xảy ra trong 1–2 ngày mà có thể kéo dài nhiều ngày liên tiếp, khiến nguy cơ ngập lụt trên diện rộng và kéo dài trở thành vấn đề rất đáng lo ngại.