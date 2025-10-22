Bão số 12 chưa vào bờ, áp thấp nhiệt đới mới đã chực chờ vào Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới mới sắp vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (22/10), trên vùng biển phía Đông của Đài Loan (Trung Quốc) có một áp thấp nhiệt đới.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 123,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 20-25km/h.

Áp thấp nhiệt đới mới lại sắp đi vào Biển Đông.

Lúc 16 giờ ngày 23/10, bão di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ 20–25km/h, tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc – 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ bão cấp 6–7, giật cấp 9.

Phạm vi gió mạnh nằm trong khu vực từ 17,00–20,50 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 118,00 độ Kinh Đông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 16 giờ ngày 24/10, bão di chuyển theo hướng Tây Nam với vận tốc 20–25km/h, tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc – 115,5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông. Cường độ bão suy yếu dần, còn cấp 6, giật cấp 8.

Vùng gió mạnh giới hạn trong khoảng 14,00–19,50 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,00 độ Kinh Đông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3,0-5,0m. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Bão số 12 giảm 1 cấp trong chiều nay

Chiều nay (22/10), cường độ bão số 12 đã giảm xuống 1 cấp. Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách Tp. Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng10km/h.

Bão số 12 giảm 1 cấp vào chiều nay.

Lúc 4 giờ ngày 23/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/h, tâm bão ở vị trí 16,50 độ Vĩ Bắc – 108,80 độ Kinh Đông, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 100km về phía Đông Đông Bắc. Cường độ bão cấp 8, giật cấp 10, có xu hướng suy yếu dần.

Phạm vi gió mạnh nằm trong khoảng 15,00–18,50 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,00 độ Kinh Đông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm, đặc khu Lý Sơn) và đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng.

Đến 16 giờ ngày 23/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với vận tốc khoảng 15km/h, tâm bão ở vị trí 15,60 độ Vĩ Bắc – 107,50 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây thành phố Đà Nẵng. Cường độ bão suy yếu dần thành một vùng áp thấp, gió dưới cấp 6.

Vùng gió mạnh giới hạn trong khoảng 15,00–18,00 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,50 độ Kinh Đông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 đối với vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm, đặc khu Lý Sơn) và đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11; sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Nước dâng do bão vùng ven bờ: Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Tp. Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m.

Ven biển, cửa sông từ Quảng Trị tới Tp. Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do bão gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đường giao thông ven biển ven sông, sạt lở bờ biển. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và triều cường.