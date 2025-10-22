Những lưu ý cần biết để ứng phó an toàn với mưa lũ, ngập lụt

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hoàn lưu của bão, không khí lạnh, nhiễu động gió đông kết hợp với hiệu ứng địa hình sẽ gây ra đợt mưa rất lớn ở Hà Tĩnh - Quảng Ngãi trong các ngày 22-27/10, trong đó mưa cường độ lớn tập trung từ trưa nay đến hết ngày mai.

Tổng lượng mưa phổ biến trong đợt này ở Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị, Quảng Ngãi 200-400 mm, cục bộ trên 500 mm; nam Quảng Trị - Đà Nẵng mưa 500-700 mm, cục bộ trên 900 mm, nguy cơ cao mưa cường suất trên 200 mm trong ba giờ.

Cần có các phương án chuẩn bị cần thiết ứng phó với mưa lũ, ngập lụt.

Mưa lớn miền Trung còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Cơ quan khí tượng lưu ý các địa phương vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông vượt báo động ba, mức nguy hiểm nhất.

Cụ thể, đỉnh lũ sông Kiến Giang, Thạch Hãn (Quảng Trị); sông Bồ, Hương (Huế); sông Vu Gia Thu Bồn (Đà Nẵng); sông Trà Khúc, Vệ (Quảng Ngãi) và các sông nhỏ lên báo động ba và trên báo động ba. Sông Gianh (Quảng Trị), Sê San (Quảng Ngãi) lên báo động hai.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản trước mưa lớn, lũ, bà con lưu ý một số khuyến cáo sau:

Hướng dẫn ứng phó với trước, trong và sau lũ, ngập lụt của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.