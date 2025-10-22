Phát hiện thêm 3 thi thể người Hàn Quốc lưu giữ trong chùa ở Campuchia

Hãng tin Yonhap ngày 21-10 cho hay 3 thi thể này đang được bảo quản đông lạnh trong chùa Tuktla ở thủ đô Phnom Penh. Trong số 3 thi thể này, không có người đàn ông Hàn Quốc khoảng 50 tuổi được Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận tử vong trước đó một ngày trong khách sạn ở TP Sihanoukville.

"Không kể một sinh viên Hàn Quốc đã được hỏa táng hôm qua, hiện có 3 thi thể người Hàn Quốc đang được lưu giữ trong phòng đông lạnh tại chùa" - một nhân viên làm việc tại khu hỏa táng của chùa Tuktla cho biết. Thông tin này đã được ghi nhận trong báo cáo nội bộ.

"Phòng đông lạnh tại chùa có thể chứa đến 100 thi thể và hiện gần như đã đầy" - nhân viên này tiết lộ.

Một góc ngôi chùa Tucktla ở Campuchia - ảnh chụp ngày 19-10. Ảnh: Yonhap

Báo cáo cũng cho hay 3 thi thể trên đều là nam giới, nguyên nhân tử vong được ghi là "đau tim". Tuy nhiên, một số người Hàn Quốc sống tại Campuchia cho rằng việc "mua" giấy chứng tử ghi nguyên nhân "đau tim" không phải hiếm, nhằm né tránh các thủ tục pháp lý phức tạp.

"Chúng tôi không thể tiết lộ có bao nhiêu thi thể người Hàn Quốc ở trong chùa nhưng hiểu rằng không có thi thể nào liên quan tội phạm" – một quan chức thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia cho biết.

Trái lại, nguồn tin địa phương khẳng định 3 thi thể đang được lưu giữ tại chùa Tuktla có liên quan một vụ án mạng.

Chùa Tuktla trước đó cũng lưu giữ thi thể một sinh viên Hàn Quốc suốt hơn 2 tháng và mới được hoả táng hôm 20-10. Sinh viên 22 tuổi họ Park này được cho là đã bị tra tấn đến chết tại Campuchia. Thi thể của anh được phát hiện gần núi Boko, tỉnh Kampot hồi tháng 8.

Liên quan vụ việc sinh viên Park, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết đang truy lùng nghi phạm chủ chốt - được xác định là đồng phạm của kẻ cầm đầu trong một vụ án ma túy lớn tại quận Gangnam ở thủ đô Seoul năm 2023.

Thông tin này được đại diện NIS trình bày trong buổi họp kín với Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc hôm 21-10.

NIS cho biết họ nhận được tin tình báo về cái chết của sinh viên 3 ngày sau khi xảy ra vụ việc và xác định danh tính nghi phạm trong vòng 8 ngày. "Cảnh sát vẫn đang truy tìm người này" – báo Korea Times dẫn thông tin từ NIS.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc ước tính có từ 1.000 đến 2.000 công dân nước này đang tham gia hoặc bị cuốn vào các hoạt động lừa đảo tại Campuchia.

Trong chiến dịch truy quét gần đây, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ hơn 3.000 nghi phạm, bao gồm 57 người Hàn Quốc.

NIS thông tin hiện có khoảng 50 khu phức hợp lừa đảo hoạt động tại thủ đô Phnom Penh, TP Sihanoukville và nhiều khu vực khác ở Campuchia, với khoảng 200.000 người tham gia.

Cơ quan này cũng khẳng định nhiều người Hàn Quốc trong số đó không phải là nạn nhân mà là đồng phạm, chủ động tham gia các hành vi phạm pháp.