Nhiều sân bay ảnh hưởng trực tiếp bão số 12

Trước diễn biến phức tạp của bãoFengshen, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn ngành chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện và hoạt động bay.

Theo dự báo, các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, trong khi Pleiku và Phù Cát được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến, chủ động ứng phó khi thời tiết có biến động bất thường.

Cục HKVN chỉ đạo các đơn vị phối hợp kiểm tra toàn bộ kết cấu hạ tầng hàng không, đài trạm, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện, xử lý hư hỏng, tránh gián đoạn khai thác. Đồng thời, các cảng hàng không phải triển khai phương án chống ngập úng, khơi thông dòng chảy, bảo vệ công trình, phương tiện và thiết bị, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại và nhanh chóng khôi phục hoạt động sau bão.

Các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng và Chu Lai nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Fengshen. Ảnh minh họa: VATM.

Đối với các công trình đang thi công tại Chu Lai và Phù Cát, Cục yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu xác định điểm dừng kỹ thuật an toàn, tạm dừng thi công khi thời tiết xấu, đồng thời chuẩn bị sẵn phương án khắc phục sự cố sau bão.

Cục HKVN cũng cảnh báo, sau khi bão suy yếu và đổ bộ, khu vực miền Trung có thể xuất hiện mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập cục bộ và sạt lở cao. Các đơn vị được yêu cầu bố trí lực lượng trực 24/24h, cập nhật thường xuyên thông tin khí tượng để điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp, an toàn.

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) được giao tăng cường giám sát và đảm bảo chất lượng bản tin khí tượng hàng không, liên tục cập nhật, cảnh báo và cung cấp thông tin thời tiết chính xác, kịp thời đến các đơn vị sử dụng.

Bên cạnh đó, các hãng hàng không và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay phải phối hợp chặt chẽ, theo dõi diễn biến bão, chủ động điều chỉnh hoặc thay đổi lịch bay khi cần thiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và phi hành đoàn.

Cơ quan quản lý ngành hàng không yêu cầu Cảng vụ Hàng không miền Trung tăng cường giám sát việc triển khai ứng phó tại các sân bay, đồng thời duy trì liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Cục HKVN cùng các cơ quan liên quan để sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh, từ trưa 22/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi dự báo sẽ có mưa lớn diện rộng (mưa cường độ lớn tập trung từ chiều ngày 22/10 đến hết ngày 23/10).