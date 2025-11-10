Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chân dung Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng

Sự kiện: Thời sự

Ngày 10/11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Chân dung Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng

Ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Sáng 10/11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ngay sau khi được bầu và thông...

-10/11/2025 10:33 AM (GMT+7)
