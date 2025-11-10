Sáng nay Quốc hội làm công tác nhân sự

Theo chương trình kỳ họp, từ 8h đến 10h, Quốc hội họp riêng, tiến hành công tác nhân sự. Từ 10h đến 10h15, phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp để tổ chức lễ tuyên thệ. Sau đó, Quốc hội tiếp tục họp riêng đến 11h30 để hoàn tất nội dung nhân sự trong buổi sáng.

Công tác nhân sự lần này diễn ra trong bối cảnh một số cơ quan trung ương có thay đổi về lãnh đạo. Cách đây một tuần, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị cho thôi tham gia Ban Bí thư khóa 13; thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Ông được điều động, phân công giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội cùng nhiệm kỳ.

Liên quan đến công tác cán bộ trong hệ thống tư pháp, ngày 4/11, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tại Hội trường Diên Hồng, ngày 7/11. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Ông Đỗ Văn Chiến 63 tuổi, quê Tuyên Quang, là kỹ sư Nông nghiệp, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Ông từng là Phó bí thư, Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm, sau đó là Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tháng 1/2021, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tháng 4/2021. Tháng 5/2024, ông được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13.

Ông Nguyễn Văn Quảng 56 tuổi, tiến sĩ Luật, quê Hải Phòng, trưởng thành từ ngành kiểm sát, từng là Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng; Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP HCM; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP HCM; Phó viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Cuối năm 2019, ông được luân chuyển làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, sau đó được bầu làm Bí thư Thành ủy. Sau khi Đà Nẵng hợp nhất với Quảng Nam, ông được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới. Đầu tháng 9/2025, ông được Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.