Tổng Bí thư: Chọn nhân sự Bộ Chính trị khóa 14 phù hợp giai đoạn phát triển mới

Sáng 5/11, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết tại Hội nghị Trung ương 13, trên cơ sở đề nghị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 đã biểu quyết thống nhất, tập trung cao, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 - chưa bao gồm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư đủ điều kiện tái cử và các trường hợp đặc biệt.

Nhân sự được giới thiệu cơ bản bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, địa bàn, lĩnh vực công tác theo phương hướng công tác nhân sự Đại hội 14, quy chế bầu cử trong Đảng và kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Nhân sự Đại hội 14. Đây là cơ sở, kinh nghiệm quan trọng để tiếp tục kế thừa, phát huy trong việc chuẩn bị, lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa 13, sáng 5/11. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư, tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội 14 và lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia hai cơ quan lãnh đạo cao nhất này của Đảng. Ông nhấn mạnh đây là công việc đặc biệt hệ trọng, là "cốt lõi của cốt lõi" vì mọi việc đều quyết định bởi con người. Việc lựa chọn nhân sự cho Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để dẫn dắt, triển khai những mục tiêu rất cao, rất quyết liệt của phát triển đất nước trong giai đoạn mới phải được tiến hành kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng và chính xác.

"Ngoài các tiêu chuẩn lựa chọn theo quy định đã đặt ra tại Hội nghị Trung ương 12 và 13, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 cần nhấn mạnh thêm một số yêu cầu quan trọng, phù hợp với giai đoạn cách mạng mới của Đảng và đất nước", Tổng Bí thư nói.

Trong bối cảnh quốc tế chuyển động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, chuỗi cung ứng toàn cầu biến động; trong nước đòi hỏi phải đồng thời thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới mô hình tăng trưởng để duy trì mức tăng trưởng hai con số bền vững, đạt hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đề ra, Tổng Bí thư khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố then chốt. Vì vậy, trách nhiệm "chọn đúng người cho đúng việc", nhất là ở cấp cao, là điều kiện tiên quyết để biến tầm nhìn và khát vọng thành kết quả thực tế.

Tổng Bí thư yêu cầu lựa chọn, giới thiệu những người xứng đáng nhất trong số những người xứng đáng tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư; họ phải hội đủ bản lĩnh chính trị, đạo đức liêm chính, nêu gương, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và nhân dân lên trên hết. Đồng thời, họ cần có tầm nhìn chiến lược sắc bén và năng lực tổ chức để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tập hợp sức mạnh. Quan trọng hơn, nhân sự phải có năng lực tổ chức thực thi: thiết kế mục tiêu rõ ràng, xác lập trách nhiệm cá nhân, đo lường bằng dữ liệu, đưa quyết sách "đi đến cùng" với kỷ luật công vụ cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Trong kỷ nguyên số, Tổng Bí thư cho rằng tiêu chí không thể thiếu là năng lực số, tư duy dữ liệu, hiểu biết sâu về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, quản trị rủi ro và khả năng điều phối liên ngành, liên vùng, liên cấp. Người lãnh đạo cần biết huy động nguồn lực xã hội, thiết kế quan hệ đối tác công - tư, tạo lập niềm tin thị trường; có khả năng hội nhập quốc tế, ngoại ngữ, văn hóa đối thoại để mở rộng không gian phát triển.

Ông cũng yêu cầu đề cao chất lượng, hiệu quả và sự cống hiến, ưu tiên những cán bộ có công trình, dự án tạo tác động rõ rệt; có năng lực xử lý tình huống trong khủng hoảng như thiên tai, dịch bệnh, tài chính hay an ninh phi truyền thống; quyết đoán nhưng biết lắng nghe phản biện, dựa vào dân, vì dân.

Người được lựa chọn giới thiệu là người phù hợp nhất với mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, có độ tin cậy cao, sức bền chịu áp lực, ý chí cải cách, khả năng chuyển nguồn lực thành động lực, biến tiềm năng thành tốc độ tăng trưởng hai con số để đất nước tiến tới hai mục tiêu 100 năm.

Tổng Bí thư kết luận, bên cạnh các tiêu chuẩn chung đã được quán triệt trong các quy định của Đảng, cần đặc biệt quan tâm tới năm "điểm cộng". Đó là: có tầm nhìn chiến lược quốc gia, giữ được tự chủ của đất nước; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia; có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng để mọi người noi theo; có khả năng triển khai nghị quyết thành kết quả đo đếm được; và có đủ sức bền tinh thần và thể chất để chịu áp lực, cường độ công việc trong nhiệm kỳ 14 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đại biểu tại hội trường Trung ương Đảng, sáng 5/11. Ảnh: Nhật Bắc

Chính quyền địa phương hai cấp là nền tảng để quốc gia thịnh vượng

Cả nước đã tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mở ra không gian phát triển mới sau khi sắp xếp địa giới hành chính cấp tỉnh và xã. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đây là điều kiện nền tảng để giữ vững ổn định, phát triển, bảo đảm quản trị quốc gia hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, hướng tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", xây dựng quốc gia hùng cường, thịnh vượng, trường tồn.

Theo ông, tổng kết cho thấy cần chuyển từ tư duy "quản lý theo đầu mối hành chính" sang "quản trị theo chức năng - kết quả"; giảm tầng nấc trung gian, làm rõ thẩm quyền và trách nhiệm, "một việc - một cơ quan chủ trì - một người chịu trách nhiệm", gắn phân cấp mạnh với cơ chế kiểm soát quyền lực minh bạch.

Mô hình hai cấp cho phép cấp tỉnh tập trung vào chiến lược, quy hoạch, điều phối liên vùng và các dịch vụ công quy mô lớn, trong khi cấp xã gần dân, xử lý nhanh nhu cầu thực tế. Khi ranh giới hành chính được sắp xếp lại, mô hình này tạo cơ hội tái cấu trúc mạng lưới đô thị - nông thôn, hình thành cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, mở rộng quy mô thị trường và giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp, người dân.

Những kết quả bước đầu cho thấy hệ thống đang dần chuẩn hóa quy trình, liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia, vận hành cơ chế "một cửa - một chuẩn - một lần khai", đo lường hiệu quả bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Làm được như vậy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và không gian phát triển mới sẽ trở thành đòn bẩy thể chế, chuyển nguồn lực thành động lực, đưa tiềm năng thành tăng trưởng cao và bền vững, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu 100 năm trong bối cảnh thế giới biến động.

Ông cho rằng để mô hình hai cấp phát huy hiệu quả tối đa, cần bảo đảm tính liên thông, bổ trợ giữa ba cấp chính quyền Trung ương, tỉnh/thành phố và xã/phường, dựa trên ba trục thể chế, nguồn lực và dữ liệu. Trung ương giữ vai trò điều hành, kiến tạo và bảo đảm thống nhất toàn hệ thống; cấp tỉnh tổ chức chiến lược, phân bổ nguồn lực, giám sát kết quả; cấp cơ sở phục vụ trực tiếp, phản hồi dữ liệu nhanh và chính xác. Khi vận hành đồng bộ như một chỉnh thể, mục tiêu giữ vững hòa bình, ổn định, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao phúc lợi xã hội sẽ có nền tảng vững chắc.

"Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lịch sử để bứt phá, đồng thời đối mặt nhiều thách thức chưa từng có. Muốn giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển nhanh và bền vững, để nhân dân ấm no, hạnh phúc, để đất nước hùng cường, thịnh vượng, chúng ta phải quyết định đúng và làm đến cùng những công việc hệ trọng Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra", Tổng Bí thư nói, nhấn mạnh mỗi ý kiến tại hội nghị lần này sẽ đặt nền tảng cho nhiệm kỳ mới và tạo lực đẩy cho giai đoạn phát triển tiếp theo.