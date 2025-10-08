Nhân sự giới thiệu Trung ương khóa 14 được cân nhắc kỹ

Theo Thông báo Hội nghị Trung ương 13 phát chiều 8/10, trong ba ngày làm việc, Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Trung ương xác định công tác nhân sự là nhiệm vụ "đặc biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt", quyết định thành công của Đại hội 14 và sự phát triển đất nước giai đoạn tới. Các nhân sự được giới thiệu đã được Trung ương "cân nhắc kỹ lưỡng", bám sát tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu và số lượng nêu trong Phương hướng công tác nhân sự Đại hội 14.

Trung ương đã thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương (chính thức và dự khuyết, tái cử và lần đầu tham gia) và Ủy ban Kiểm tra Trung ương (tái cử và lần đầu tham gia) khóa 14 để trình Đại hội. Đồng thời, Trung ương cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình, quy chế làm việc và quy chế bầu cử của Đại hội 14, bảo đảm "dân chủ, khoa học, hiệu quả".

Tại Hội nghị, Trung ương bầu bổ sung bốn Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm các ông Nguyễn Mạnh Hùng (Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên); Trần Quốc Bình (Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương); Trịnh Thế Bình (Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư); và Thiếu tướng Trần Văn Phúc (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh).

Trung ương cũng cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội bầu các chức danh Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu; đồng thời giới thiệu nhân sự để Quốc hội phê chuẩn các chức danh Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ.

Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13, sáng 8/10. Ảnh: Gia Hân

Về dự thảo Báo cáo chính trị (tích hợp từ ba báo cáo: chính trị, kinh tế - xã hội và tổng kết xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng), Trung ương đánh giá các văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bao quát toàn diện. Nội dung trọng tâm tập trung vào nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, hoàn thiện thể chế phát triển gắn với bốn chuyển đổi: số, xanh, năng lượng và cơ cấu; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nguyên tắc được xác định là bảo đảm ổn định, đột phá, phát triển và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, hạnh phúc của nhân dân.

Trung ương nhận định việc xây dựng Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 thể hiện cách tiếp cận mới, là bước đột phá trong tư duy và phương pháp tổ chức thực hiện.

Đối với Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, Trung ương ghi nhận Ban Chỉ đạo đã rà soát, bổ sung nhiều chủ trương, vấn đề mới; tổng hợp và tiếp thu ý kiến của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương cùng kết quả khảo sát tại đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.

Với Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011–2025) và định hướng sửa đổi, bổ sung, Trung ương đánh giá công tác được tiến hành nghiêm túc, cập nhật chủ trương mới, bảo đảm tính kế thừa và phù hợp thực tiễn.

Kết thúc thảo luận, Trung ương thống nhất thông qua ba văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Trung ương đồng ý để ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; và quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, do vi phạm "gây hậu quả rất nghiêm trọng".

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị hoàn thiện và ban hành Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội; chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ hoàn chỉnh các báo cáo, kế hoạch trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.