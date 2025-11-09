Bão số 14 ảnh hưởng đến khu vực nào của nước ta?

Hồi 1 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Vị trí và đường đi của bão số 14 lúc sáng nay.

Đến 1 giờ ngày 10/11, tâm bão số 14 ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc – 120,5 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, giật cấp 17. Bán kính gió mạnh cấp 6 trở lên khoảng 200km, cấp 10 trở lên khoảng 70km.

Vùng biển gió mạnh cấp 3 hiện nằm trong khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, giới hạn từ vĩ tuyến 14,5°N – 18,5°N, phía Đông kinh tuyến 118,5°E.

Dự báo, đến 01 giờ ngày 11/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10–15km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và suy yếu dần, với sức gió mạnh nhất giảm còn cấp 13, giật cấp 16. Phạm vi gió mạnh cấp 3 vẫn duy trì trong khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, giới hạn khoảng từ 14,5°N – 20,5°N và phía Đông kinh tuyến 116,0°E.

Đến 01 giờ ngày 12/11, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10–15km/h, vị trí tâm bão ở khoảng 20,6°N – 117,5°E, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Vùng gió mạnh cấp 3 mở rộng từ 16,5°N – 23,0°N, phía Đông kinh tuyến 115,5°E.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 14 để kịp thời cập nhật các bản tin cảnh báo và hướng dẫn ứng phó.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, sau tăng lên 20-25km và cường độ có xu hướng giảm dần.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, sau tăng lên 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m. Biển động dữ dội.

Cảnh báo trong khoảng ngày 10-12/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8,0-10,0m. Biển động dữ dội. Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn

Các cơ quan khí tượng trong nước và quốc tế đều dự báo bão ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, từ hôm nay, vùng biển phía đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần từ cấp 6 đến 12, giật cấp 14-15, sóng cao 3-8 m. Từ ngày 10 đến 12/11, khu vực này có thể chịu gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng cao 8-10 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động mạnh của gió và sóng lớn.

Hai ngày trước, bão Kalmaegi mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 đã đổ bộ vào Quảng Ngãi - Gia Lai, làm 6 người chết, hai người mất tích, 26 người bị thương; 234 nhà sập, gần 27.000 nhà hư hỏng, tốc mái; hơn 54.000 lồng bè, 3.800 ha lúa, 7.400 ha cây trồng bị thiệt hại. Hơn 1,6 triệu khách hàng mất điện, đến nay đã khôi phục được khoảng một triệu. Nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi, Đăk Lăk, Gia Lai vẫn sạt lở, ngập, gây ách tắc. Thiệt hại kinh tế gần 7.500 tỷ đồng.