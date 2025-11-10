Ông Zelensky nêu lý do không "sợ" ông Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn của báo Anh The Guardian. Ảnh: The Guardian.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Anh The Guardian, ông Zelensky bác tin cho rằng cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 10 diễn ra căng thẳng hay ông Trump ném bản đồ chiến trường. “Ông ấy không hề ném gì cả. Tôi chắc chắn”, ông Zelensky nói. Theo ông Zelensky, cuộc gặp diễn ra theo hướng “hợp tác” khi phái đoàn Ukraine trình bày các đề xuất về viện trợ vũ khí, trừng phạt kinh tế nhằm “làm suy yếu” Nga và buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán.

Sau cuộc gặp, tờ Financial Times (FT) dẫn nguồn tin cho rằng ông Trump đã thúc giục ông Zelensky chấp nhận các điều kiện của Nga để kết thúc xung đột, cảnh báo rằng “Nga hoàn toàn có thể hủy diệt Ukraine”. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn của tờ The Guardian, ông Zelensky nói sự thật “khác hẳn” và hai bên vẫn giữ mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau.

Phát biểu tại Phủ Tổng thống ở Kiev sau loạt đòn tấn công của Nga khiến nhiều vùng mất điện, ông Zelensky nói: “Phần lớn thế giới 'sợ' ông Trump, đó là sự thật. Nhưng chúng tôi thì không. Chúng tôi không phải kẻ thù của nước Mỹ, chúng tôi là bạn”.

Cuộc phỏng vấn diễn ra khi Ukraine bị Nga tập kích dữ dội gây mất điện. Ảnh: NurPhoto.

Ông Zelensky nhấn mạnh: “Ông Trump được người dân Mỹ bầu chọn. Chúng ta phải tôn trọng lựa chọn đó, cũng như tôi được người dân Ukraine bầu chọn. Mỹ là đối tác chiến lược của chúng tôi, có thể trong nhiều thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ”.

Ông Zelensky tiết lộ Vua Anh Charles III đã đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích ông Trump ủng hộ Ukraine mạnh mẽ hơn. Trong chuyến thăm Anh tháng 9, ông Trump đã có cuộc gặp riêng với Vua Charles. “Tôi không biết hết chi tiết, nhưng hiểu rằng nhà vua đã gửi một số tín hiệu quan trọng đến Tổng thống Trump”, ông Zelensky nói, cho rằng ông Trump xem Vua Charles “là người rất quan trọng”.

Ngay trong lúc phỏng vấn, điện tại Phủ Mariinskyi ở trung tâm Kiev hai lần bị cắt do các cuộc không kích của Nga. “Đây là điều bình thường với chúng tôi”, ông Zelensky cười và nói.

Ông Zelensky đề cập việc Ukraine yêu cầu Mỹ cung cấp 27 hệ thống phòng không Patriot và đề nghị các nước châu Âu cho mượn tạm. “Chúng tôi làm việc liên tục với các đối tác để bảo vệ bầu trời”, ông nói, nhưng thừa nhận Anh và nhiều nước vẫn chưa sẵn sàng điều tiêm kích bảo vệ vùng trời Ukraine.

Khi được hỏi liệu EU và Anh đã hỗ trợ đủ chưa, ông Zelensky đáp: “Chưa bao giờ là đủ. Chỉ đủ khi xung đột kết thúc, khi Nga hiểu rằng họ phải dừng lại”.