Fung-Wong mạnh lên cấp siêu bão, Biển Đông sắp xuất hiện bão số 14

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (9/11), vị trí tâm bão Fung-Wong (Phượng Hoàng) đang ở trên vùng biển phía Đông đảo Lu-Dông (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Bão Fung-Wong được dự báo sắp vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14. Nguồn: VNDMS

Dự báo khoảng chiều tối nay, bão sẽ đổ bộ vào đảo Lu-Dông (Philippines); khoảng sáng mai (10/11), bão Fung-Wong đi vào Biển Đông. Đây có thể là cơn bão số 14 trong năm nay.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h. Đến 13h chiều mai, tâm bão ở vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông, cường độ mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão đi theo hướng Bắc Tây Bắc rồi Bắc Đông Bắc, hướng về khu vực Đài Loan (Trung Quốc) và cường độ suy yếu dần.

Theo cơ quan khí tượng, sau khi vào Biển Đông, bão không đi theo hướng Tây như thông thường mà đi lên phía Bắc do áp cao cận nhiệt đới ở phía Bắc (dòng dẫn đường cho bão di chuyển) suy yếu về cường độ và mở rộng hơn về phía Nam của cơn bão.

Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió Tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng Đông Bắc và đi ra khỏi Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão, từ hôm nay ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, sau tăng lên 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.