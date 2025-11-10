Tổng thống Iran cảnh báo "thảm họa" nghiêm trọng chưa từng có, người dân có thể phải rời bỏ Tehran 

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: DPA

BBC ngày 10/11 đưa tin, Iran – đặc biệt là thủ đô Tehran – đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng chưa từng có, với lượng mưa giảm xuống mức thấp kỷ lục và các hồ chứa gần như trơ đáy. Giới chức nước này kêu gọi người dân tiết kiệm nước tối đa, trong khi khủng hoảng ngày càng trầm trọng.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo, nếu tình hình không được cải thiện, Iran có thể phải thực hiện biện pháp phân phối nước theo hạn mức tại thủ đô. Nhưng ông thừa nhận, ngay cả việc hạn chế phân phối nước cũng có thể không đủ để ngăn chặn thảm họa này.

“Nếu việc phân phối theo hạn mức không hiệu quả”, ông Pezeshkian nói, “chúng ta có thể buộc phải sơ tán khỏi Tehran”.

Phát ngôn này của Tổng thống Iran đã gây ra làn sóng tranh cãi trên báo chí và mạng xã hội Iran. Ông Gholamhossein Karbaschi, cựu thị trưởng Tehran, gọi ý tưởng này là “một trò đùa”, nói rằng “việc sơ tán Tehran hoàn toàn vô lý”.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng Iran cho biết trong 10 ngày tới sẽ không có mưa, làm dấy lên lo ngại tình hình sẽ càng nghiêm trọng.

Một người dân ở Tehran nói với BBC: “Tôi đang tính mua xe bồn chở nước để dùng cho nhà vệ sinh và sinh hoạt cơ bản”. Trong mùa hè, Vafa Ahmadpoor, một người chơi nhạc rap Iran, cũng đăng video cho thấy vòi nước nhà anh không còn giọt nào: “Đã bốn, năm tiếng rồi. Tôi phải mua nước đóng chai chỉ để xử lý sau khi… đi vệ sinh”.

Các hồ chứa gần như trống rỗng

Lòng sông cạn trơ đáy ở Iran. Ảnh: Wana News

Ông Mohammad-Ali Moallem, giám đốc đập Karaj – nguồn cung nước chính cho Tehran và tỉnh Alborz – cho biết lượng mưa năm nay giảm tới 92% so với năm ngoái, và chỉ còn 8% dung tích nước trong hồ chứa, trong đó phần lớn là “nước tù đọng”, không thể sử dụng được.

Tại đập Latian, một trong những nguồn nước lớn khác của Tehran, tình hình cũng tương tự. Người quản lý hồ nói rằng mực nước hiện chỉ còn chưa tới 10% sức chứa.

Một người dân lớn tuổi sống gần hồ chia sẻ với truyền hình nhà nước Iran: “Từ khi tôi sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy con đập này trơ đáy đến vậy”.

Nguy cơ cắt nước và xử phạt người dùng lãng phí

Chính phủ Iran hiện đặt hy vọng vào những cơn mưa cuối mùa thu, nhưng dự báo khí tượng không mấy khả quan.

Bộ trưởng Năng lượng Iran Abbas Ali Abadi cảnh báo, nhà chức trách có thể buộc phải cắt hoàn toàn nguồn nước vào ban đêm nếu tình hình không cải thiện.

Ngoài ra, chính phủ cũng dự định phạt nặng các hộ gia đình và doanh nghiệp tiêu thụ quá mức nước sinh hoạt.

Ông Abadi cho rằng hạn hán không phải nguyên nhân duy nhất. Một phần lớn lượng nước thất thoát là do đường ống rò rỉ trong hệ thống cấp nước đã có tuổi đời hơn 100 năm.

Bộ trưởng cũng nhắc tới thiệt hại từ cuộc chiến 12 ngày với Israel hồi tháng 6, khi khu Tajrish ở phía bắc Tehran bị tấn công. Sau vụ không kích, nhiều đoạn video cho thấy cảnh ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực này. Quân đội Israel sau đó tuyên bố họ chỉ nhắm mục tiêu vào “trung tâm chỉ huy quân sự của Iran”.

Khủng hoảng lan rộng khắp Iran

Lòng sông khô cằn dọc theo một con đường phía tây thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: Getty

Không chỉ riêng Tehran, nhiều tỉnh khác của Iran cũng đang trong tình trạng “đáng lo ngại”, theo ông Ahmad Vazifeh, người đứng đầu Trung tâm Quốc gia Iran về kiểm soát khí hậu và hạn hán.

Các hồ chứa tại các tỉnh Tây Azerbaijan, Đông Azerbaijan và Markazi đều chỉ còn vài phần trăm dung tích nước, nhiều hồ sắp cạn kiệt.

Tại Mashhad – thành phố lớn thứ hai của Iran – tình hình còn nghiêm trọng hơn.

Ông Hossein Esmaeilian, Giám đốc Công ty Cấp thoát nước Mashhad, nói rằng mức nước trong đập chính của thành phố đã giảm xuống dưới 3%.

“Trong bốn đập cung cấp nước cho Mashhad – Torogh, Kardeh, Doosti và Ardak – chỉ còn đập Doosti còn hoạt động. Ba đập còn lại đã ngừng hoàn toàn”, ông Esmaeilian nói.

Thống đốc tỉnh Khorasan Razavi (đông bắc Iran) cho biết lượng nước trong các hồ chứa của tỉnh này đã giảm xuống dưới 8%, cảnh báo rằng tỉnh này đang đối mặt với một “siêu hạn hán”.

Chuyên gia Liên Hợp Quốc cảnh báo

Theo Fox News, ông Kaveh Madani, Giám đốc Viện Nước, Môi trường và Sức khỏe thuộc Đại học Liên Hợp Quốc (cơ quan học thuật và nghiên cứu chính thức của Liên Hợp Quốc), cảnh báo rằng tình trạng “khủng hoảng nguồn nước nghiêm trọng” ở Iran đang đe dọa khả năng vận hành của nhà nước, làm suy yếu vị thế của Iran trên trường quốc tế và ảnh hưởng trực tiếp đến năng lượng cũng như chương trình hạt nhân.

“Sự phá sản nguồn nước này khiến Iran yếu thế hơn trên trường quốc tế”, ông Madani nói. “Nếu Tehran tiếp tục duy trì đối đầu với phương Tây, họ buộc phải khai thác triệt để các nguồn tài nguyên thiên nhiên còn lại. Nhưng khi không còn nước, năng lực chống chịu của đất nước cũng sẽ suy giảm mạnh”.

Ông Madani cho rằng cuộc khủng hoảng này không xảy ra trong một sớm một chiều, mà là hệ quả của hàng thập kỷ quản lý sai lầm, cộng thêm biến đổi khí hậu và hạn hán kéo dài.

Theo ông Madani, việc thiếu nước và điện có thể gây ra bất ổn xã hội quy mô lớn. Vị chuyên gia của Liên Hợp Quốc cảnh báo thêm rằng nguồn nước và điện thiếu hụt không chỉ đe dọa sinh hoạt của người dân, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các cơ sở năng lượng và hạt nhân của Iran, do ít mưa đồng nghĩa ít điện thủy năng hơn, dẫn tới thiếu cả nước lẫn điện.