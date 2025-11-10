Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó chủ tịch Quốc hội

Ông Đỗ Văn Chiến 63 tuổi, kỹ sư Nông nghiệp, người dân tộc Sán Dìu, quê Tuyên Quang. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 10 (dự khuyết), 11, 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15.

Ông Đỗ Văn Chiến, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội. Ảnh: Quang Vinh

Ông Chiến từng giữ các chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tháng 1/2021, ông tái cử Ủy viên Trung ương, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 nhiệm kỳ 2021-2026 và từ tháng 4/2021 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 5/2024, ông được Trung ương bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 13.

Ngày 4/11, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội. Theo quyết định, ông thôi tham gia Ban Bí thư khóa 13, thôi giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, đồng thời rút khỏi Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm là ông Trần Thanh Mẫn. 7 Phó chủ tịch gồm ông Đỗ Văn Chiến (thường trực), Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan và bà Nguyễn Thị Thanh.