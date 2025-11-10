Israel cảnh báo cứng rắn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan (phải) bắt tay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào năm 2023, trước khi xung đột Israel – Hamas nổ ra. Ảnh: Văn phòng Chính phủ Israel (Gov.il).

“Không có chuyện binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được đặt chân xuống Gaza”, bà Shosh Bedrosian, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Israel, nói với báo giới, theo tờ Times of Israel.

Israel từ lâu đã tỏ ra nghi ngờ việc Ankara muốn đóng vai trò trong giai đoạn hậu xung đột ở Dải Gaza. Quan hệ giữa hai nước từng là đồng minh thân cận, đã rạn nứt nghiêm trọng trong hai năm qua, khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan liên tục có bình luận ủng hộ phong trào Hamas và cáo buộc Israel “thảm sát người Palestine”.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đình chỉ thương mại với Israel, đóng cửa không phận đối với máy bay Israel, và trong tuần qua còn ban hành lệnh bắt giữ 37 quan chức Israel – bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu – với cáo buộc “diệt chủng” tại Gaza. Israel bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này. Ngoại trưởng Gideon Sa’ar gọi đây là “chiêu trò tuyên truyền mới nhất của ông Erdogan”.

Cũng trong ngày 9/11, ông Katz đăng thông điệp trên mạng X, viết bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và gửi trực tiếp tới ông Erdogan, khẳng định Ankara sẽ không được phép có vai trò trong tương lai của Dải Gaza. Thông điệp đi kèm hình ảnh hoạt họa mô tả ông Erdogan đứng giữa đống đổ nát ở Gaza, cầm ống nhòm có nắp đậy mang hình quốc kỳ Israel.

“Hãy cầm lấy những lệnh bắt giữ nực cười đó và rời đi”, ông Katz viết. “Chúng phù hợp hơn với những vụ thảm sát mà ông (Erdogan) gây ra với người Kurd. Israel mạnh mẽ và không hề sợ hãi. Ông chỉ có thể nhìn thấy Gaza qua ống nhòm mà thôi”.

Sáng kiến hòa bình ở Dải Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump bao gồm việc xây dựng “Lực lượng Ổn định Quốc tế Tạm thời”, trong đó binh sĩ các nước sẽ tạm thời đóng vai trò đảm bảo an ninh tại Dải Gaza. Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là đồng minh quan trọng của Mỹ, đã ngỏ ý muốn tham gia.

Lực lượng quốc tế này vẫn chưa được thành lập, và nhiều quốc gia cho rằng cần có nghị quyết của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc để làm cơ sở pháp lý. Các nước tiềm năng khác tham gia có Indonesia, Azerbaijan và Pakistan. Tuy nhiên, ý tưởng để Thổ Nhĩ Kỳ góp mặt đã gây ra phản ứng trái chiều giữa Israel và Mỹ.

Khi được hỏi về sự phản đối của Israel, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack nói tại hội nghị an ninh ở Bahrain rằng Ankara “sẽ có vai trò đối với Dải Gaza”.

“Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đã không thể đạt được nếu thiếu vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Tom Barrack nói, nhấn mạnh rằng “mối quan hệ của Ankara với Hamas” đã giúp thúc đẩy thỏa thuận.

Ông Barrack cũng thừa nhận lo ngại của Israel xuất phát từ sự thiếu tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước, điều mà ông cho là “không có cơ sở”, đồng thời dự đoán quan hệ sẽ dần được cải thiện.