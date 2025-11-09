Người phụ nữ dùng khối bê tông chắn đường phơi thóc, gây tai nạn chết người

Cụ thể, ngày 4/11, sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Vũ Thị M. (sinh năm 1958, trú tại thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội "Cản trở giao thông đường bộ" theo khoản 1, Điều 261 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Để có diện tích phơi thóc trên tuyến đường 482E (thuộc thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh), bà M. đã dùng các khối bê tông, gạch đá chắn ngang đường. Hành vi này đã khiến một phụ nữ điều khiển xe máy va vào chướng ngại vật, dẫn đến tai nạn và tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Qua vụ việc đau lòng này, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không đặt hoặc để vật cản, gạch đá, hàng hóa, phế liệu... trên lòng, lề đường. Hành vi này đặc biệt nguy hiểm khi xảy ra vào ban đêm hoặc tại các khu vực khuất tầm nhìn – dù là để phơi nông sản hay phục vụ việc riêng.

Việc đặt vật cản trên đường không chỉ vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông mà còn có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, gây tai nạn thương tâm. Bởi vậy, mỗi người dân cần tuân thủ quy định về an toàn, trật tự công cộng là thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và góp phần ngăn ngừa những vụ tai nạn đáng tiếc.