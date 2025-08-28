Cập nhật đường đi mới nhất của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 28/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 trên Biển Đông sáng nay.

Lúc 1 giờ ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc – 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm nằm từ vĩ tuyến 15,0 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 113,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 1 giờ ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10-15km/h. Tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc – 111,3 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 110,0 đến 115,5 độ Kinh Đông. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3: khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Trên biển, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2,0-4,0m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.