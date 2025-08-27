Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, giật cấp 8

Sự kiện: Tin thời tiết
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sáng nay 27-8, vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 28-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía Đông.

Sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ 15,0 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3, tập trung tại khu vực phía Đông Bắc Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới khiến Biển Đông động mạnh

Đến 10 giờ ngày 29-8, áp thấp nhiệt đới dự báo ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm mở rộng từ 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc và từ 111,0 đến 116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai duy trì ở mức 3, bao gồm toàn bộ khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15 km/giờ.

Trên biển, vùng phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm được cảnh báo có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Bão số 5 vừa tan, biển Đông sắp có áp thấp nhiệt đới
Bão số 5 vừa tan, biển Đông sắp có áp thấp nhiệt đới

Chỉ vài ngày nữa, biển Đông có khả năng sẽ xuất hiện áp thấp nhiệt đới.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thùy Linh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2025 11:33 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin thời tiết Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN