Vùng áp thấp xuất hiện ở Nam Biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 13h ngày 9/12, khu vực phía nam Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp với sức gió khoảng 36 km/h, tương đương dưới cấp 6. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp được dự báo di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 20 km/h.

Hiện các cơ quan khí tượng quốc tế chưa đưa ra đánh giá cụ thể về khả năng mạnh lên của vùng áp thấp này. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh, phía nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7. Riêng vùng biển phía tây nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía tây đặc khu Trường Sa, cùng vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2 đến 4 m.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động tại các khu vực nói trên cần chủ động phòng tránh, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn.

Vùng áp thấp xuất hiện trên Biển Đông. Ảnh: NCHMF

Theo phân loại chuyên môn, "vùng áp thấp" là khu vực gió xoáy yếu, chưa hình thành tâm rõ ràng, sức gió dưới cấp 6, tức dưới 39 km/h. Khi mạnh lên thành "áp thấp nhiệt đới", hệ thống sẽ có tâm rõ hơn, sức gió từ cấp 6-7, tương đương 28-62 km/h. Bão là khi gió mạnh từ cấp 8, tức từ 63 km/h trở lên.

Gần đây nhất, chiều 8/12, một áp thấp nhiệt đới ở khu vực miền Trung Philippines đã suy yếu thành vùng áp thấp khi chưa đi vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định trong tháng 12, Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Khu vực Trung Bộ và Nam Trung Bộ có khả năng xảy ra 1-2 đợt mưa lớn diện rộng, trong đó lượng mưa từ nam Quảng Trị đến bắc duyên hải Nam Trung Bộ có thể cao hơn trung bình nhiều năm. Nguy cơ lũ quét và trượt lở đất (sạt trượt đất đá trên sườn dốc do mưa lớn) vẫn ở mức cao.

Hiện tượng ENSO, tức dao động khí hậu trên Thái Bình Dương, được dự báo tiếp tục nghiêng về trạng thái La Nina (tăng mưa và không khí lạnh) đến tháng 2/2026. Từ tháng 3 đến tháng 5/2026, ENSO có khả năng trở lại trạng thái trung tính.

Tính đến hết tháng 11, Biển Đông đã xuất hiện 15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, khiến năm 2025 trở thành năm có số xoáy thuận nhiều nhất kể từ khi có số liệu quan trắc năm 1961. Gần đây, bão Koto dù đã suy yếu trên biển nhưng hoàn lưu vẫn gây mưa lớn, sạt lở đất tại Nam Trung Bộ. Thiên tai trong năm gây thiệt hại khoảng 100.000 tỷ đồng, làm 419 người chết và mất tích.